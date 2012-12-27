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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 17:11 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限     发行日      主承销商  主体评级   起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)    (月)                                    (缴款日) 
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 暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人   注册金额   拟发规模   期限      发行日     主承销商  主体评级    起息日    上市日 
          (亿元)     (亿元)     (月)                                    (缴款日) 
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*无锡市市政   10       5       12  2013/1/6簿记建档   兴业银行   AA+     1/7      1/8
公用产业集团
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遵义钛业       5       1       12    12/28簿记建档   上海银行    AA-   2013/1/4   1/5
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陕西有色      50      10       12    12/28簿记建档   兴业银行    AAA   2013/1/4  2013/1/5
金属集团
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福建漳龙      21       5       12    12/28簿记建档   兴业银行     AA     12/31   2013/1/4
实业公司                                             光大银行 
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春和集团      8       4       12     12/31簿记建档   国开行      AA-   2013/1/8  2013/1/9 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级     起息日    上市日 
           (亿元)    (亿元)    (年)                                      (缴款日)   
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四川高速公路   60      30        5    12/28簿记建档   国开行     AA      2013/1/4  2013/1/5
建设开发总公司
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云南世博旅游    7       3.7      3    12/28簿记建档  建设银行    AA-        12/31   2013/1/4
控股集团  
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日  上市日  
            (亿元)     (亿元)    (年)                                     (缴款日) 
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潍坊中小企业    6        6         3   12/28簿记建档  农业银行     AAA    2013/1/4 2013/1/5 
(第四期)            (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级     起息日     上市日 
 
          (亿元)    (亿元)    (年)                                     (缴款日)  
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暂无
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  注:*代表新增.(完)

 (整理 林疏影；; 审校 康熙泽)

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