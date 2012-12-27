香港房地产: 11月申请住宅按揭贷款宗数按月减19%,压抑措施效果显现

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港12月27日 - 香港金管局周四公布,11月份新申请住宅按揭贷款的申请个案按月减少18.9%,至10,627宗,反映政府"双辣招"推出后影响楼市交投.
金管局的数字显示,11月新批出的按揭贷款额较10月份减少2.3%,至241亿港元.当中涉及一手市场交易所批出的贷款增加42.4%,至56亿港元;涉及二手市场交易所批出的贷款减少13.6%,至154亿港元.
政府于10月底宣布两项针对楼市措施--上调特别印花税税率及延长适用期,并向非香港永久居民或以公司名义购买物业的买家,开征15%的买家印花税,楼市交投迅即急冻.
金管局表示,11月份以最优惠利率(P)作为定价参考的新批按揭贷款所占比例,由10月份的93.1%下降至92.7%.其中大部分息率定于2厘至2.25厘之间.以香港银行同业拆息(HIBOR)作为定价参考的新批按揭贷款所占比例,由10月份的4.5%上升至11月份的5.2%.
于11月底未偿还按揭贷款总额按月增加1%,至8,569亿港元.(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI