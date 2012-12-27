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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 17:20 BJT

香港房地产: 11月申请住宅按揭贷款宗数按月减19%,压抑措施效果显现

路透香港12月27日 - 香港金管局周四公布,11月份新申请住宅按揭贷款的申请个案按月减少18.9%,至10,627宗,反映政府"双辣招"推出后影响楼市交投.

金管局的数字显示,11月新批出的按揭贷款额较10月份减少2.3%,至241亿港元.当中涉及一手市场交易所批出的贷款增加42.4%,至56亿港元;涉及二手市场交易所批出的贷款减少13.6%,至154亿港元.

政府于10月底宣布两项针对楼市措施--上调特别印花税税率及延长适用期,并向非香港永久居民或以公司名义购买物业的买家,开征15%的买家印花税,楼市交投迅即急冻.

金管局表示,11月份以最优惠利率(P)作为定价参考的新批按揭贷款所占比例,由10月份的93.1%下降至92.7%.其中大部分息率定于2厘至2.25厘之间.以香港银行同业拆息(HIBOR)作为定价参考的新批按揭贷款所占比例,由10月份的4.5%上升至11月份的5.2%.

于11月底未偿还按揭贷款总额按月增加1%,至8,569亿港元.(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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