《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京12月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:10时,1 港元=0.80443人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-1.27%,低于 上交易日收盘的0.38%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价 H股价格 A/H股 格(元) (港元) 比价 工商银行 4.05 5.54 0.91 建设银行 4.51 6.23 0.90 中国银行 2.87 3.44 1.04 农业银行 2.74 3.83 0.89 招商银行 12.61 16.90 0.93 中信银行 4.13 4.53 1.13 交通银行 4.75 5.76 1.03 民生银行 7.64 8.74 1.09 中国人寿 19.88 24.45 1.01 中国平安 43.23 63.70 0.84 中国太保 21.18 27.80 0.95 中信证券 12.20 17.32 0.88 新华人寿 25.47 28.65 1.11 海通证券 9.56 12.18 0.98 华能国际 6.75 7.14 1.18 大唐发电 4.05 2.90 1.74 华电国际 3.96 2.58 1.91 中煤能源 7.72 8.33 1.15 中国神华 24.46 33.75 0.90 中国石油 8.92 11.02 1.01 兖州煤业 17.85 12.76 1.74 中国石化 6.79 8.70 0.97 上海石化 5.20 2.67 2.42 中海油服 16.21 16.00 1.26 仪征化纤 5.98 1.92 3.87 中国铝业 5.07 3.54 1.78 江西铜业 22.77 20.40 1.39 洛阳钼业 8.23 3.39 3.02 紫金矿业 3.78 3.03 1.55 马钢股份 2.06 2.36 1.09 鞍钢股份 3.78 5.61 0.84 重庆钢铁 3.59 1.38 3.23 海螺水泥 18.18 28.30 0.80 洛阳玻璃 5.28 1.56 4.21 北人股份 6.28 2.60 3.00 中联重科 9.19 11.68 0.98 金隅股份 7.69 6.97 1.37 中国国航 5.77 6.45 1.11 东方航空 3.44 3.04 1.41 南方航空 3.86 3.89 1.23 中国远洋 4.36 3.80 1.43 中海集运 2.39 2.25 1.32 中集集团 11.40 11.10 1.28 中海发展 4.54 4.46 1.27 宁沪高速 5.17 7.70 0.83 深高速 3.31 2.98 1.38 成渝高速 3.31 2.82 1.46 皖通高速 3.98 4.42 1.12 广深铁路 2.87 3.03 1.18 中国南车 4.93 6.80 0.90 中国交建 5.11 7.45 0.85 中国铁建 5.87 8.95 0.82 中国中铁 3.02 4.58 0.82 长城汽车 23.00 23.95 1.19 比亚迪 18.96 21.80 1.08 广汽集团 6.09 6.80 1.11 青岛啤酒 32.76 45.70 0.89 广州药业 19.40 13.80 1.75 新华制药 4.39 2.12 2.57 海信科龙 6.84 3.39 2.51 南京熊猫 5.25 2.02 3.23 晨鸣纸业 4.04 2.98 1.69 上海医药 11.00 14.80 0.92 中兴通讯 9.13 12.86 0.88 东方电气 13.88 15.90 1.09 潍柴动力 25.01 34.30 0.91 东北电气 2.17 1.04 2.59 广船国际 11.60 6.30 2.29 经纬纺机 10.47 5.05 2.58 昆明机床 4.53 1.93 2.92 一拖股份 9.71 7.64 1.58 北辰实业 2.88 1.93 1.86 创业环保 4.61 1.97 2.91 中国中冶 2.26 1.51 1.86 金风科技 5.35 3.40 1.96 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 如欲浏览A+H股实时报价对比页面,请点选<0#HKSEH-CHINAA>.(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI