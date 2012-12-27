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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 17:44 BJT

表格:英国11月抵押贷款批准宗数较上年同期下降1.5%--BBA

路透伦敦12月27日 - 英国银行业者协会(BBA)周四公布的数据显示,11月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期下降1.5%,至33,634件. 11月抵押贷款净额增长1.64亿英镑.

11月 10月 2011年11月 经季节调整净抵押贷款 +164 +89 +385 (单位百万英镑)

11月 10月 2011年11月 各类贷款批准数 购房 33,634 33,128 34,137 再抵押 18,952 19,980 21,490 其他担保贷款 10,492 10,760 15,660(完) (编译 程琳; 审校 王洋)

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