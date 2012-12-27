版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 17:54 BJT

香港个股: 中国燃气再度推迟完成收购百江气体股权,因尚未取得政府批文

路透香港12月27日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气 周四称,再度推迟完成收购百江气体余下51%股权之交易日期至2013年6月底为止,因尚未取得中国政府相关批文.

中国燃气现持有百江气体49%权益,并于去年6月决定以现金总代价2.597亿港元收购百江气体余下权益,但期间受中国石化 和新奥能源 财团收购要约影响而拖延.

中国燃气在联交所一份声明中称,由于尚未取得中国法律规定之51%协议及其项下拟进行交易所需之反垄断批文,故交易尚未完成.公司并称,买卖双方已签订补充协议,将协议之最后截止日期进一步延至明年6月30日,并对交易协议条款作出相应修改.

百江气体主要在中国从事液化石油气终端零售,分析师寄望中国燃气对百江气体进行整合,有助于中国燃气改善液化石油气业务营运效率.

中国燃气的天然气业务利润丰厚,惟销售液化石油气的利润微薄.除了整合百江气体之外,市场并寄望中国燃气与中石化能够展开战略性业务合作,来提升液化石油气业务获利.

今年10月,中石化与中国燃气签订战略合作框架协议,双方将在天然气和液化石油气上开展合作,其中亦包括由中石化增持中国燃气的股份.

中国燃气周四收升0.49%,报6.14港元.(完)

浏览中国燃气其他新闻,请点选

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选: (here) (记者 雷美珍; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐