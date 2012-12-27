欧洲已公布经济指标--2012/12/27

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.9 f -0.4 f 持平 f 德国 第三季 +0.2 @-f +0.3 @-f +0.4 u-f 法国 第三季 +0.2 p -0.1 r +0.2 p 意大利 第三季 -0.2 f -0.7 f -2.4 f 消费者物价指数(CPI) 英国 11月 +0.2 +0.5 +2.7 德国 11月 -0.1 f 持平 f +1.9 f 法国(HICP) 11月 -0.2 +0.2 +1.6 意大利(HICP) 11月 -0.3 f +0.3 f +2.6 f 生产者物价指数(PPI) 英国 11月 -0.2 +0.2 r +2.2 德国 11月 -0.1 持平 +1.4 法国 11月 -0.5 +0.5 +1.9 意大利 10月 -0.3 -0.1 +2.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 11月 4.8 4.8 德国 11月 6.9 @ 6.9 @-r 法国 第二季 10.2 @ 10 @-r 意大利 10月 11.1 @ 10.8 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI