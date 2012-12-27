中国央行: 继续实施稳健的货币政策,增强政策前瞻性、针对性和灵活性

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透北京12月27日 - 中国人民银行周四表示,将继续实施稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,进一步增强政策的前瞻性、针对性和灵活性;坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线.
刊登在央行网站的新闻稿并指出,要高度重视金融领域存在的风险隐患,切实履行维护金融稳定的职责,继续推动深化农村金融体制改革,切实加大对"三农"(农业、农村、农民)的信贷投入和支持.
"加快金融市场发展,改进外汇管理,提升金融服务和管理水平,积极发挥金融业在加快调整产业结构、积极稳妥推进城镇化、加强民生保障、深化经济体制改革、坚定不移扩大开放,支持实体经济发展等方面的重要作用."新闻稿称.
今年中国央行分别两次下调法定存款准备金率和基准利率,货币政策变化多集中在上半年或年中附近.
其中,2月和5月两次下调了法定存款准备金率,每次各0.5个百分点;6月和7月则两次下调基准利率,同时宣布的利率市场化改革,则将金融机构贷款利率浮动下限,放宽至基准利率的0.7倍.(完)
欲浏览更多信息,请点选中国央行网站(here) (发稿 康熙泽; 审校 林高丽)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI