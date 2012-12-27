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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 23:05 BJT

表格:美国12月消费者信心指数为65.1,预估为70.0--经济咨商会

路透12月27日 - 美国经济谘商会周四公布,12月美国消费者信心指数为65.1,为8月来最低,因消费者担心"财政悬崖".11月指数修正后为71.5,前值为73.7. 此前路透访问的分析师预估中值显示,12月消费者信心指数料为70.0. 以下为具体数据:

12月 11月 11月初值 10月 整体指数 65.1 71.5 73.7 73.1 现况指数 62.8 57.4 56.6 56.7 预期指数 66.5 80.9 85.1 84.0 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 (编译 李军; 审校 母红)

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