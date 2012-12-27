日韩经济指标预测--12月28日-1月4日****

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透12月28日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月24日当周 12月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 11月 -- 44.2 2300 韩国工业生产(较前月) 11月 +0.7% +0.6% 韩国工业生产(较上年同期) 11月 +0.8% -0.8% 韩国服务业产出(较前月) -- -1.0% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 46.5 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 +1.0% -0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上月) 11月 +0.5% +0.6% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 -0.1% 持平 2330 日本全国CPI(较上年同期) 11月 -- -0.4% 2330 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 -0.5% -0.5% 2330 日本东京地区CPI(较上年同期) 12月 -- -0.5% 2330 日本求才求职比 11月 0.80 0.80 2330 日本失业率 11月 4.2% 4.2% 2350 日本工业产出(较上月) 11月初值 -0.5% +1.6% 2350 日本工业产出一个月预估 11月 -- -0.1% 2350 日本工业产出两个月预估 11月 -- +7.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +1.1% -1.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超9,180 2350 外资投资日本股票(亿日圆) 前周 -- 买超3,896 12月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班工资 11月 -- -2.3% 12月30日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% -0.4% 2300 韩国CPI(较上年同期) 12月 +1.5% +1.6% * 12月31日当周 12月31日(一) 暂无重要经济数据公布 1月1日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国出口(较上年同期) 12月初值 +0.9% +3.8% 进口(较上年同期) -2.2% +0.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差44 1月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 48.16 1月3日(四) 暂无重要经济数据公布 1月4日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI