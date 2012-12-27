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市场报道 | 2012年 12月 28日 星期五 06:55 BJT

更新版 1-纽约汇市:日圆扩大跌幅且美元下滑,市场聚焦财政悬崖谈判

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 欧元/美元                           1.3235      1.3223       +0.09       +2.24      1.2945
 美元/日圆                            86.09       85.62       +0.55      +11.89       76.94
 欧元/日圆                           113.95      113.22       +0.64      +14.45       99.56
 美元/瑞郎                           0.9129      0.9129       +0.00       -2.63      0.9376
 英镑/美元                           1.6097      1.6134       -0.23       +3.62      1.5535
 美元/加元                           0.9950      0.9941       +0.09       -2.38      1.0193
 澳元/美元                           1.0372      1.0375       -0.03       +1.44      1.0225
 欧元/瑞郎                           1.2088      1.2077       +0.09       -0.46      1.2144
 欧元/英镑                           0.8220      0.8193       +0.33       -1.31      0.8329
 新西兰元/美元                       0.8207      0.8194       +0.16       +5.43      0.7784
 美元/挪威克朗                       5.5734      5.5885       -0.27       -6.75      5.9766
 欧元/挪威克朗                       7.3787      7.3905       -0.16       -4.64      7.7379
 美元/瑞典克朗                       6.4998      6.5002       -0.01       -5.63      6.8878
 欧元/瑞典克朗                       8.6043      8.6025       +0.02       -3.47      8.9135
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
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