更新版 1-纽约汇市:日圆扩大跌幅且美元下滑,市场聚焦财政悬崖谈判

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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今日 上日 当日 今年以来 2011年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3235 1.3223 +0.09 +2.24 1.2945 美元/日圆 86.09 85.62 +0.55 +11.89 76.94 欧元/日圆 113.95 113.22 +0.64 +14.45 99.56 美元/瑞郎 0.9129 0.9129 +0.00 -2.63 0.9376 英镑/美元 1.6097 1.6134 -0.23 +3.62 1.5535 美元/加元 0.9950 0.9941 +0.09 -2.38 1.0193 澳元/美元 1.0372 1.0375 -0.03 +1.44 1.0225 欧元/瑞郎 1.2088 1.2077 +0.09 -0.46 1.2144 欧元/英镑 0.8220 0.8193 +0.33 -1.31 0.8329 新西兰元/美元 0.8207 0.8194 +0.16 +5.43 0.7784 美元/挪威克朗 5.5734 5.5885 -0.27 -6.75 5.9766 欧元/挪威克朗 7.3787 7.3905 -0.16 -4.64 7.7379 美元/瑞典克朗 6.4998 6.5002 -0.01 -5.63 6.8878 欧元/瑞典克朗 8.6043 8.6025 +0.02 -3.47 8.9135 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 .
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI