金砖国家: 12月27日股汇市收盘纵览

路透12月28日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月27日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 涨0.27%,收报1,049.45点.

中国股市:沪综指周四收盘小跌,终结此前连续三天涨势.分析师指出,在股指连续上扬后,领涨的金融及基建板块上涨动力减弱,而且年线2,218位置较关键,不会轻易被有效突破,大盘今日继续高位盘整.沪综指 收报2,205.897点,跌13.235点或0.6%,日高为2,234.724点,创下近半年以来的盘中高点.上海A股今日成交为1,000亿元人民币,较上日的968亿元稍增.

香港股市:在清淡交投中上涨,对中国成长题材敏感的股票领涨,香港市场两天半圣诞节休市期间,内地市场出现强劲涨势,刺激港股进行补涨.恒生指数 收高0.4%,至22,619.8点.恒生国企指数 涨0.7%.

中国汇市:人民币兑美元即期 微幅收低7个点子,连续第四天走贬,受中间价连跌六日牵引.受年底因素影响,客盘购汇相对稍多而自营盘清淡,但总体成交价格仍在日间波幅上限附近窄幅波动,意味着人民币升值压力仍然偏大.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,320点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3680元.

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俄罗斯股市:指标RTS指数 收升报1,535.050点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收涨0.83%至813.05点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.88%报30.2500;卢布兑欧元 涨0.45%,报40.2300. ==============================================================

印度股市:下跌.近来涨多的股票例如Reliance遭投资人获利了结.科技类股也因前景疑虑而下跌.周四为衍生品到期日,期货及选择权市场成交量创下纪录高位.指标BSE指数 下跌0.48%,或93.66点至19,323.80点.

印度汇市:印度卢比兑美元收低,追随股市下跌,且炼油业者买进美元.印度卢比兑美元今年全年料以下跌作收.卢比兑美元 收报54.93/94.周三收盘价为54.8350/8450.盘中交投区间为54.72-54.9850.

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巴西股市:下跌.投资人仍对美国预算协商的进展心存戒慎.同时,年末假期期间交投清淡,也令市况更容易震荡.圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.89%,收报60,415.95点.

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元略涨,当局在上个交易日连番进场干预之后,交易商重新调整部位至新的水平.雷亚尔兑美元 收报2.0429/36,周三收盘价为2.0495/05. ==============================================================

南非股市:上涨,并创下最高纪录收位,资源股及矿业类股带领大盘上攻.综合指数 收高在39,427.13点,盘中上涨0.61%.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 创下最高收盘纪录34,980.34点,盘中上涨0.62%.