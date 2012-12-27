《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 47.30 -0.73 -1.52 1291212 搜狐 45.16 +0.54 +1.21 566389 网易 41.78 -0.19 -0.45 609631 百度 99.43 -2.02 -1.99 3882611 亚信科技 10.60 +0.06 +0.57 79114 台湾 台湾积体电路 16.98 +0.06 +0.35 1081286 联电 2.02 +0.02 +1.00 326738 日月光 4.16 +0.02 +0.48 48892 硅品精密 5.26 +0.03 +0.57 229435 和信超媒体 1.02 +0.04 +4.08 97049 友达 4.44 +0.05 +1.14 70301 中华电信 31.96 +0.22 +0.69 44939 台湾国际航电 41.32 +0.61 +1.49 1215219 香港 中国移动 58.31 +0.23 +0.40 110174 中国联通 15.94 +0.13 +0.82 77500 中国电信 55.24 +0.01 +0.02 18610 中芯国际 2.37 +0.09 +3.95 33706 电讯盈科 4.39 +0.02 +0.46 33010
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI