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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 07:43 BJT

全球外汇市场12月28日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月28日(五)

0745 - 法国11月消费者支出

0745 - 法国第三季国内生产总值(GDP)修正值

0900 - 意大利11月生产者物价指数(PPI)

1445 - 美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)

1500 - 美国11月成屋待完成销售数据

1530 - 美国ECRI一周领先指标

-- - 美国商务部公布11月建筑许可修正数据.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 龚芳)

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