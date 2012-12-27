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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 07:39 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月28日

* 头版头条:

--中国证监会发布修订后的《证券公司次级债管理规定》.分析人士认为,此举旨在进一步拓宽证券公司融资渠道,降低融资成本,有利于证券公司根据业务发展和创新需要适时补充净资本.

* 其他:

--央行批准深圳前海正式启动跨境人民币贷款业务,在前海注册成立并在前海实际经营或投资的企业,可以从香港经营人民币业务的银行借入人民币资金,并通过深圳市的银行业金融机构办理资金结算.

--银监会发布的银行业金融机构资产负债情况表显示,截至11月末,银行业金融机构资产达127.1万亿元人民币,为今年以来的最高值,同比上升17.7%;总负债118.6万亿元,同比上升17.5%.

--国务院督查组近日发现,对于国务院关于鼓励和引导民间投资的"新36条",一些地方政府责任落实不到位,鼓励和引导民间投资政策在一些具体的操作环节上仍需进一步深化和细化;有些管理部门在工作中没有真正将民营企业与国有企业同等对待;对民营企业的融资担保、人员培训等缺乏足够的支持等.

--包钢稀土 将整合内蒙12家稀土上游企业,这12家企业及其股东同意无偿向包钢稀土转让本企业51%的股权.重组手续办理完毕后,包钢稀土对12家企业的经营战略、经营范围进行统一规划,对其产业、产品布局结构进行相应调整.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 张喜良)

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