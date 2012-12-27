《中国报摘》--中国证券报12月28日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--中国证监会发布修订后的《证券公司次级债管理规定》.分析人士认为,此举旨在进一步拓宽证券公司融资渠道,降低融资成本,有利于证券公司根据业务发展和创新需要适时补充净资本.
* 其他:
--央行批准深圳前海正式启动跨境人民币贷款业务,在前海注册成立并在前海实际经营或投资的企业,可以从香港经营人民币业务的银行借入人民币资金,并通过深圳市的银行业金融机构办理资金结算.
--银监会发布的银行业金融机构资产负债情况表显示,截至11月末,银行业金融机构资产达127.1万亿元人民币,为今年以来的最高值,同比上升17.7%;总负债118.6万亿元,同比上升17.5%.
--国务院督查组近日发现,对于国务院关于鼓励和引导民间投资的"新36条",一些地方政府责任落实不到位,鼓励和引导民间投资政策在一些具体的操作环节上仍需进一步深化和细化;有些管理部门在工作中没有真正将民营企业与国有企业同等对待;对民营企业的融资担保、人员培训等缺乏足够的支持等.
--包钢稀土 将整合内蒙12家稀土上游企业,这12家企业及其股东同意无偿向包钢稀土转让本企业51%的股权.重组手续办理完毕后,包钢稀土对12家企业的经营战略、经营范围进行统一规划,对其产业、产品布局结构进行相应调整.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 张喜良)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI