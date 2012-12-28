《中国报摘》--其他报纸重要消息12月28日

**上海证券报**

--证监会允许基金销售机构通过第三方电子商务平台开展基金销售业务,但亦明确规定第三方电子商务平台经营者直接从事基金销售活动的,应当取得基金销售业务资格.

--证监会将采取四大措施疏导分流在审企业,包括：加快场外市场建设拓宽融资渠道、引导在审企业自愿场外挂牌交易、降低门槛赴香港发行H股,以及适当放宽对企业申报前融资和在审企业私募股权融资的限制,明确在审企业可以发行公司债,以化解融资困局等.

--国税总局在全国税务工作会议上提出,明年税收增长目标设为8%,略低于今年税收实际增长水平.在税制改革方面,明年将对消费税税率结构、征收范围和征税环节进行合理调整.

--上交所正起草中小企业私募债征信指引,拟对担保机制做出相关规定,同时也正在研究私募债"一对一的回购机制",以完善私募债的流通机制.

--记者从相关渠道获悉,商务部已制订扩大内需促进消费的一揽子政策,节能绿色产品是新一轮消费刺激政策的着力点,除节能汽车和节能家电外,绿色家具和绿色装饰装修材料下乡将成为新亮点.据了解,符合绿色标准的上述产品有望获得13%的补贴额度.

--国家林业局确定,2013年林业工作主要指标包括:力争全年完成营造林9,000万亩,抚育森林10,500万亩,实现林业产业总产值4.5万亿元,林产品进出口贸易额达到1,300亿美元等.4.5万亿元的产值目标意味着明年林业产业仍会继续保持20%的增速.

**第一财经日报**

--邮政普遍服务基金相关办法已起草完毕,国家邮政局和财政部拟向国内经营快递业务的企业征收该项基金,每年可征收超过10亿元,以资助中西部和农村地区等无利可图的邮政服务.

--上海股交中心总经理张云峰表示,明年将计划发行中小企业私募债.而证监会此前已发布场外交易市场发行中小企业私募债的征求意见稿.一旦相关制度安排正式推出,股交中心将尽快正式发行私募债.

**证券时报**