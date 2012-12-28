(重发)-港报财经评论: 资金到哪里找便宜货?--信报12月28日

(重发以补标题漏字)

资金到哪里找便宜货?/ 习广思

临近年底,股市走势本来没有意义,但颇特别的是,政治因素继续左右市场.美国"财政悬崖"最终会如何收场?很大机会是双方各退一步,然后再把限期推延,采取"拖字诀".但是,股市在去年经历过债务上限,还有限级风暴,最后股市调整,而非暴跌转势,这次又会如何?股市调整应该买,因为资金仍然恋栈亚洲.另一政治事件来自日本,安倍晋三正式上台,日圆插水式跌穿85水平,日股连升8周,一个月升幅是11%,升势如此急,都拜日圆看淡的投资者及对冲基金所赐.日圆贬值一旦成为趋势,资金很大机会从日债中流出,流入亚太股市及货币.港股追回假期期间A股的刺激,恒指开市后见高位22,718点后,适逢期指结算前夕,午后表现回稳,收报22,619点,上升78点.全日成交额只有416亿港元,沽空比率6.5%.A股继续是市场焦点,除了多只ETF急升,追回A股表现外,中国内地券商股及保险股亦成为市场追逐对象,社保基金入股国泰君安,令市场进一步看好.

市场淡静,连"空军"都在放假,表现落后股份藉各样主题继续升,重磅股如国寿 、煤炭股均有升幅.当然,市场总不乏有心人留守至最后一刻,粉饰橱窗仍处处可见,内房股可说充当最好化妆品,中小型内房及零售股亦见升幅.对A股悲的是中国人,而目前对A股最乐观的,倒是一班华尔街对冲基金,新债王Jeff Gundlach只是其中之一.中国内地《证券时报》报导,一些基金中对冲基金 的投资经理正在考察中国内地基金及私募基金,他们有兴趣透过QFII入市.事实上,对冲基金想染指中国内地都以玩股票居多,一来债市太细,二来沽空机会不多,故大部分是一些国际性配置的长仓基金,亦解释了近期资金持续涌入ETF的理由.然而,海外资金涌入A股,理由又是什么?政治是一,找便宜货才是更大理由.

去年全球投资市场最具吸水能力的是公司债,更正确地说应该是垃圾债.不过,如今企债已不是便宜货.渣打一份报告指出,去年企债市场由低估值支持,但如今低估值已不再.至于股市,美股升到11月已在高位争持,欧洲股市大幅反弹,亚洲股市一样有不错升幅,A股获资金青睐,是因为资金追落后.由年底至明年1月,依然是投资者做配置的时候,投行分析员精心炮制一份又厚又长的报告,向欧美客户推销中港股票,现时几乎大部分投行均看好中资股及A股.到基金真正考虑配置时,去年债券大赚,要配置到股市的话,又需要找一个低估值的市场,似乎中资股及A股又颇为合理.

商品货币黄金勿沾手/ 苏子

美汇指数在今年8月22日跌破100天SMA支持,并在不足一个月内急挫至78.60低位才能止跌回稳,随后在此低位逐步回升,到上月16日更曾回升至100天SMA附近,可惜却未能企稳之上波动及收市,反而再次回复弱势.此段升浪可视作美汇指数在跌破100天SMA支持后的正常后抽反弹.完成后,美汇指数后市的走势将变得较为悲观,稍后一旦失守10月17日所造的78.94低位,预料9月14日所造的78.60低位所发挥的支持力将不会太强,进一步破关而下的可能性甚高.留意美汇指数的100周SMA关键支持处于78.49水平,此支持刚好在9月14日的78.60低位附近.倘若稍后美汇指数一如预期般可以跌破78.60低位支持,相信100周SMA支持亦会跌破,而跌破关键支持后的美汇指数,担心将会出现一段较为漫长的下跌浪,目标将指向月线保历加通道的73.38底部支持.

美汇指数稍后一旦成功向下作出重大突破,估计其下跌的动力主要与欧罗兑美元回复强势有关.留意本月结束时,欧罗兑美元会否升至月线保历加通道的1.3312中轴阻力以上,如美汇指数可以成功升至此阻力以上收市,将意味欧罗兑美元自去年5月的1.4940高位开始的大型下跌浪已正式告一段落.目前市场上不少小投资者投资者仍然甚为看淡欧罗兑美元的大方向,故相信,这将有利汇价继续走高并升回1.40心理关口以上.目前商品货币及金价表现较弱,即使日圆近日已大幅下跌,但市场并未因此借助日圆再成利差交易的借贷货币而把商品货币及金价大幅推高,反而最被市场看淡的欧罗却仍可以保持强势.

投资者目前还是顺势买入表现较强的欧罗有较佳值博率及获利空间,暂不宜用追落后的心态买入商品货币及黄金.