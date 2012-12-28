港报财经评论: 楼市回暖,内房可买--经济日报12月28日

楼市回暖,内房可买/ 余少文

期指今日结算,大户转仓因素,国企指数昨日受制11,400点,但内房股表现不俗,或是中国内地年尾接连出现年度地王.然而展望明年房地产市场,相信楼价会继续上升,但中国又会扩大房产税,政策和楼价继续博弈.中国内地股市在香港圣诞节期间造好,成为国企指数昨日走高的动力,国指一度高见11,448点,可惜A股昨日先升后跌,令国指全日只升77点或0.7%,收11,348点,成交额98亿港元,超过70%主板H股随大市上升.而红筹指数升11点或0.3%,收4,498点,成交额30亿港元.内房股昨日表现亦不俗,遗憾是中国海外 和华润置地 等行业龙头未能随大市上升,股价呈强或是中国内地一个月内接连出现地王所刺激.中国内地A股上港集团旗下公司以56.8亿元人民币竞得上海一幅地皮,刷新上海总价地王纪录外,也成为今年全国总价地王.

而央企中冶在11月底以56.2亿元人民币竞得南京一地皮先成为今年全国地王后,再有保利地产,以及万科联同其他发展商刷新地王,到上港买入上海地后,今年总价地王在一个月内先后四次被刷新,除了地方政府增加土地供应外,也反映发展商冀提高土地储备.截至今年中,内房股以恒大地产 土储最劲,超过1.4亿平方米,中海外和万科只有3,000多万平方米土储,属于中游水平.至于内房股平均市帐率约1.2倍,PB不足1倍的保利置业 和远洋地产,PB明年或有机会重上1倍,会是明年内房股选择.实际上,中国去年初推出新国八条后,楼价才由高位回落,跌至今年中才回升.国家统计局资料显示全国商品房销售面积及销售额,在去年底录得负14%和负21%后,跌幅踏入今年才开始收窄,年中止跌回升,今年首11个月的商品房销售面积和销售额同比升2%和9%.即使是房地产开发投资增速,由去年底30%降至年中15.4%,至11月回升至16.7%,反映中国内地房地产市场回暖.

只是中国一直担心中国内地楼价高企,国土部上周推出新规,防止地价出现过快上涨现象,从而控制与地价存在的密切相关的新房价格,其次稳定市场预期,避免产生错误引导指向.若然发展商听话,中国一定会默许楼价稳定上升,若发展商又失控地推高楼价或地价,只会迫使中国再干预.