《中国债券市场每日交易备忘》--12月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国春和集团4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),国家开发银行主承=================== ====================================================== 二、新债上市: 丹东港集团10亿元一年期短融041273005,票面利率5.17% 亿利资源集团12亿元一年期短融041254068,票面利率5.27% 三亚凤凰国际机场5亿元一年期短融041261044,票面利率5.17% 广州融捷投资管理集团5亿元三年期中期票据1282563,票面利率6.60% 广西玉柴机器集团8亿元三期中票1282562,票面利率5.54% 山东海力化工3亿元两年期中票1282561,票面利率7.00% 翔鹭石化7亿元三年期中票1282560,票面利率5.80% 山东省临沂市中小企业2.8亿元三年期集合票据051202011,票面利率5.90% 江苏省淮安市中小企业3.5亿元三年期集合票据051202010,票面利率5.80% =========================================================================== 三、缴款: 重庆三峡银行9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1220028,票面利率6.80% 巢湖城投12亿元七年期固息债1280478,票面利率7.00% 双鸭山大地城市建设10亿元七年期固息债1280480,票面利率6.55% 赣州开发区城投18亿元六年期固息债1280483,票面利率6.70% 东台城投15亿元七年期固息债1280484,票面利率7.10% 遵义国资20亿元七年期固息债1280485,票面利率6.98% 淮安城市资产经营公司15亿元七年期固息债1280488,票面利率6.87% 福建漳龙实业5亿元一年期短融 云南世博旅游控股集团3.7亿元三年期中票 ========================================================================== 四、还本付息: 湖南有色金属控股7亿元三年期中票0982174到期兑付,票面利率4.63% 兖矿集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)048018付息,基本利差2.65% 浦发银行 20亿元10年期固息次级债050902付息,票面利率3.60% 中国建筑 29亿元五年期中票0882037付息,票面利率3.90% 东营商行2.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092013付息,票面利率6.21% 上海久事20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债0980187付息,票面利率5.08% 青海国有资产公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债0980188付息,票面利率5.00% 中国电信 100亿元五年期中票0982172付息,票面利率4.61% 中国电信100亿元五年期中票0982173付息,票面利率4.61% 厦门港务控股集团4亿元三年期中票1182404付息,票面利率6.77% 广东粤电集团30亿元五年期中票1182405付息,票面利率5.13% 淮南矿业集团35亿元五年期中票1182406付息,票面利率5.13% 国开行200亿元七年期浮息金融债(三个月shibor基准)120227付息,基本利差0.16% 国开行200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债040224付息,票面利率5.42% 兴业银行 18.6亿元10年期固息次级债041001付息,票面利率5.10% 兴业银行11.4亿元10年期浮息次级债(一年定存基准)041002付息,基本利差2.40% 中船重工集团30亿元五年期中票0882039付息,票面利率3.90% 齐鲁银行7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092011付息,票面利率5.80% 绵阳商业银行1.1亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092014付息,票面利率6.10% 重庆农商行 23亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092103付息,票面利率5.50% 黑龙江中小企业1.7亿元三年期集合票据1083018付息,票面利率6.00% 工行 500亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1105002付息,票面利率5.50% 长沙银行13亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120015付息,票面利率7.30% 广西北部湾银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120016付息,票面利率6.80% 南昌银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120017付息,票面利率6.80% 兰州银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120018付息,票面利率6.80% 华融金融租赁公司10亿元三年期固息金融债1122001付息,票面利率5.80% 昆山花桥国际商务城15亿元七年期固息债1180198付息,票面利率7.98% 淮南产业发展投资9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180199付息,票面利率8.49% 河北新合作控股5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180200付息,票面利率7.60% 华鲁控股集团18亿元五年期中票1182407付息,票面利率5.83% 国家电网30亿元10年期固息债038019付息,票面利率4.61% 国家电网20亿元10年期浮息债(一年定存基准)038020付息,基本利差1.75% 郑州银行6.9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092015付息,票面利率6.50% 黄石城投10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债0980189付息,票面利率6.98% 湖南黑金时代6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080180付息,票面利率5.98% 南宁城投15亿元10年期固息债1080181付息,票面利率7.15% 太原重型机械集团8.4亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080182付息,票面利率5.29% 太仓资产经营投资公司9亿元七年期固息债1180201付息,票面利率8.25% 宁海城投12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180202付息,票面利率8.60% 济宁城投16亿元七年期固息债1180203付息,票面利率8.30% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国家发改委副主任张晓强表示,预计明年国内生产总值(GDP)增长7.5%左右,居民消费价格指数 (CPI)同比上涨3.5%左右.这也是中国政府官员首次公开预测明年的经济增长和物价涨幅目标. --中国证监会日前发布资产管理机构开展公募基金业务征求意见稿,拟允许符合条件的证券公司、保险资 产管理公司和私募证券基金三类机构直接开展公募基金管理业务. ======================== ==================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 曹巍浩/刘昕)