《中国债券市场每日交易备忘》--12月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国春和集团4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),国家开发银行主承=================== ====================================================== 二、新债上市: 丹东港集团10亿元一年期短融041273005,票面利率5.17% 亿利资源集团12亿元一年期短融041254068,票面利率5.27% 三亚凤凰国际机场5亿元一年期短融041261044,票面利率5.17% 广州融捷投资管理集团5亿元三年期中期票据1282563,票面利率6.60% 广西玉柴机器集团8亿元三期中票1282562,票面利率5.54% 山东海力化工3亿元两年期中票1282561,票面利率7.00% 翔鹭石化7亿元三年期中票1282560,票面利率5.80% 山东省临沂市中小企业2.8亿元三年期集合票据051202011,票面利率5.90% 江苏省淮安市中小企业3.5亿元三年期集合票据051202010,票面利率5.80% =========================================================================== 三、缴款: 重庆三峡银行9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1220028,票面利率6.80% 巢湖城投12亿元七年期固息债1280478,票面利率7.00% 双鸭山大地城市建设10亿元七年期固息债1280480,票面利率6.55% 赣州开发区城投18亿元六年期固息债1280483,票面利率6.70% 东台城投15亿元七年期固息债1280484,票面利率7.10% 遵义国资20亿元七年期固息债1280485,票面利率6.98% 淮安城市资产经营公司15亿元七年期固息债1280488,票面利率6.87% 福建漳龙实业5亿元一年期短融 云南世博旅游控股集团3.7亿元三年期中票 ========================================================================== 四、还本付息: 湖南有色金属控股7亿元三年期中票0982174到期兑付,票面利率4.63% 兖矿集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)048018付息,基本利差2.65% 浦发银行 20亿元10年期固息次级债050902付息,票面利率3.60% 中国建筑 29亿元五年期中票0882037付息,票面利率3.90% 东营商行2.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092013付息,票面利率6.21% 上海久事20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债0980187付息,票面利率5.08% 青海国有资产公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债0980188付息,票面利率5.00% 中国电信 100亿元五年期中票0982172付息,票面利率4.61% 中国电信100亿元五年期中票0982173付息,票面利率4.61% 厦门港务控股集团4亿元三年期中票1182404付息,票面利率6.77% 广东粤电集团30亿元五年期中票1182405付息,票面利率5.13% 淮南矿业集团35亿元五年期中票1182406付息,票面利率5.13% 国开行200亿元七年期浮息金融债(三个月shibor基准)120227付息,基本利差0.16% 国开行200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债040224付息,票面利率5.42% 兴业银行 18.6亿元10年期固息次级债041001付息,票面利率5.10% 兴业银行11.4亿元10年期浮息次级债(一年定存基准)041002付息,基本利差2.40% 中船重工集团30亿元五年期中票0882039付息,票面利率3.90% 齐鲁银行7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092011付息,票面利率5.80% 绵阳商业银行1.1亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092014付息,票面利率6.10% 重庆农商行 23亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092103付息,票面利率5.50% 黑龙江中小企业1.7亿元三年期集合票据1083018付息,票面利率6.00% 工行 500亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1105002付息,票面利率5.50% 长沙银行13亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120015付息,票面利率7.30% 广西北部湾银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120016付息,票面利率6.80% 南昌银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120017付息,票面利率6.80% 兰州银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120018付息,票面利率6.80% 华融金融租赁公司10亿元三年期固息金融债1122001付息,票面利率5.80% 昆山花桥国际商务城15亿元七年期固息债1180198付息,票面利率7.98% 淮南产业发展投资9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180199付息,票面利率8.49% 河北新合作控股5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180200付息,票面利率7.60% 华鲁控股集团18亿元五年期中票1182407付息,票面利率5.83% 国家电网30亿元10年期固息债038019付息,票面利率4.61% 国家电网20亿元10年期浮息债(一年定存基准)038020付息,基本利差1.75% 郑州银行6.9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092015付息,票面利率6.50% 黄石城投10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债0980189付息,票面利率6.98% 湖南黑金时代6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080180付息,票面利率5.98% 南宁城投15亿元10年期固息债1080181付息,票面利率7.15% 太原重型机械集团8.4亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080182付息,票面利率5.29% 太仓资产经营投资公司9亿元七年期固息债1180201付息,票面利率8.25% 宁海城投12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180202付息,票面利率8.60% 济宁城投16亿元七年期固息债1180203付息,票面利率8.30% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国家发改委副主任张晓强表示,预计明年国内生产总值(GDP)增长7.5%左右,居民消费价格指数 (CPI)同比上涨3.5%左右.这也是中国政府官员首次公开预测明年的经济增长和物价涨幅目标. --中国证监会日前发布资产管理机构开展公募基金业务征求意见稿,拟允许符合条件的证券公司、保险资 产管理公司和私募证券基金三类机构直接开展公募基金管理业务. ======================== ==================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 曹巍浩/刘昕)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)