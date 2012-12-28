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债券 | 2012年 12月 28日 星期五 11:31 BJT

路透调查: 美国民众认为在财政悬崖问题上,共和党要比民主党负更多责任

路透华盛顿12月27日 - 一份路透/Ipsos调查周四显示,随着为避免增税减支措施生效的最后期限逼近,美国民众将目前的财政悬崖危机更多的归咎于国会共和党议员,而不是民主党议员.

在被问及认为谁更应为财政悬崖状况负责时,27%的受访者认为是国会共和党议员,16%的受访者归责奥巴马,6%认为是国会民主党议员的错.31%的受访者则认为上述各方都难辞其咎,持此观点的受访者比例最大.

对经济问题的反馈有着类似的分布.被问及谁应为失业率负责时,调查发现23%选择国会共和党派,16%选择奥巴马,7%称是国会民主党,而32%认为上述各方都有责任.

根据劳工部数据显示,美国11月失业率为7.7%.

该在线调查从12月23日进行到27日,有1,477名美国人参与.路透/Ipsos调查的精确度使用可信区间衡量.此次调查的可信区间在正负2.9个百分点之间.(完) (编译 石冠兰; 审校 白云)

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