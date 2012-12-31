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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 14:15 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月31日

路透上海12月31日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联
系更为紧密.
目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响.

    以下为本周内(2012年12月31日-2013年1月4日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

    一.资金占用因素:

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)  主承销商  解
冻日
    
    无    
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选    
    =====================================================================================      
    2.基金发行  
    -------------------------------------------------------------------------------------   
    名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注
      
    长城岁岁金          长城基金         工商银行       交通银行、中信建投证券等    12/20-01/18 
   
    理财债券基金                
                    
    金鹰元丰          金鹰基金         工商银行        建设银行、广州证券           12/24-01/24 
   首次募集上限40亿
    保本基金                     
                    
    上投摩根轮动    上投摩根基金    建设银行       中国银行、国泰君安证券     12/26-01/24     
    添利债券基金    
    =====================================================================================  
    3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ------------------------------------------------------------------------------------- 
    发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                  (亿元)        
    
    无
    =====================================================================================  
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    --------------------------------------   
    央票到期    逆回购到期     合计    
    
      --        -1,100    -1,100

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