敬告客户:全球外汇市场一周综述--PDF版本****

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
亲爱的客户,您好: 外汇市场是全球经济表现的风向标,也反映投资者的偏好与取向.路透一周全球汇市综述,为您梳理新一周的市场热点,同时深入盘点全周重要汇市消息和资料. 欲浏览最近一期综述的简体版PDF,请点选: r.reuters.com/dyn94t 欲浏览最近一期综述的繁体版PDF,请点选: r.reuters.com/fyn94t 如果您对本文有任何意见或建议,请发邮件给 meg.shen@thomsonreuters.com
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。