中国汇市: 人民币早盘跟随中间价走强,年底前市场交投意兴阑珊

* 人民币即期早盘走高
* 中间价终结六连跌后走强
* 年底前市场交易清淡
路透北京12月28日 - 人民币兑美元即期 周五早盘走高,因中间价连跌六天后走强,跟随隔夜欧元涨势.交易员称客盘结售汇相对均衡,惟临近年底市场意兴阑珊,市场保持窄幅振荡.
"整体交易都很清淡吧,年底了都这样."上海一股份行交易员并称,年底人民币收盘价位仍要看下周一中间价怎么开,"个人估计年底收盘应该就现在(目前)这个水平上下吧,比年初升值1%左右."
北京时间12:18,人民币兑美元即期报6.2312元,上日收报6.2360元.今日人民币兑美元中间价 为6.2896元,上日中间价为6.2949元.
人民币即期市场在10月底起陷入"涨停"僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今再未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路.
东京汇市欧元/美元 周五报1.3242,较纽约尾盘上涨约0.1%,但低于上周创下的八个月高位1.33085.投资人静候美国财政僵局的最新发展.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3283/33,上日尾盘为6.3335.
北京时间12:21,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2258/73元,上一交易日尾盘报6.2270元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)