版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 12:53 BJT

更新版 -中国货币市场: 主要回购利率回落,机构跨年资金渐趋备足

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
    路透上海12月28日 - 中国银行间资金市场周五早盘主要质押式回购利率 
多有不同程度的回落.市场人士称,机构跨年资金渐趋备足,市场总体呈现供大于求局面.
    
    交易员并指出,资金整体充裕的情况下,结构性分歧导致周内主要回购利率涨幅不少;分
歧主要体现在交易对手和质押券种资质等方面,今日这种分歧虽然仍存,但已更趋缓和.
    
    "整体宽松啊!成交利率时上时下,但影响不大."上海一银行交易员指出,今天市场结构性
分歧趋弥合,资金成交利率虽仍有波动,但加权水平已回落,料包括今天在内的年内最后两个
工作日,资金利率上行的可能性都不大.
    
    华东地区一银行交易员则称,"券商和基金等会希望拿信用债质押借一些跨年的钱;券又
差,机构类型也不好,有些机构不太愿意做,即使能出也不直接出给他们."
    
    中国央行公开市场本周净投放1,170亿元人民币,为全年操作画下句号.在稳健货币政策
基调下,公开市场今年累计净投放逾1.4万亿. 
    
     以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间12:46       今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ==============================================================
      质押式回购加权平均利率：      
 一天                  2.2850     2.2873        -0.23
                                          
 七天                  4.1031     4.1681        -6.50
                                          
 14天<CN14DRP=CFXS     4.5954     4.6535        -5.81
 >                                        
     上海证交所质押式回购利率:  
 隔夜<0#CN1DRPO=SS    23.2100     6.0200     +1719.00
 >                                        
 七天<0#CN7DRPO=SS     5.9050     6.8000       -89.50
 >                                        
 14天                  4.8000     5.0000       -20.00
     回购定盘利率：   
 隔夜<CN1DRPFIX=CF     2.2930     2.2950        -0.20
 XS>                                      
 七天<CN7DRPFIX=CF     4.0800     4.0000        +8.00
 XS>                                      
 14天<CN14DRPFIX=C     4.5900     4.5900        +0.00
 FXS>                                     
    Shibor:  
 隔夜                  2.2860     2.2925        -0.65
 七天                  4.0670     3.9910        +7.60
                                          
 三个月<SHICNY3MD=     3.8965     3.8961        +0.04
 >                                        
 =============================================================(完)      

 (发稿 徐永; 审校 曹巍浩/张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐