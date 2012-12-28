更新版 -中国货币市场: 主要回购利率回落,机构跨年资金渐趋备足

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价) 路透上海12月28日 - 中国银行间资金市场周五早盘主要质押式回购利率 多有不同程度的回落.市场人士称,机构跨年资金渐趋备足,市场总体呈现供大于求局面. 交易员并指出,资金整体充裕的情况下,结构性分歧导致周内主要回购利率涨幅不少;分 歧主要体现在交易对手和质押券种资质等方面,今日这种分歧虽然仍存,但已更趋缓和. "整体宽松啊!成交利率时上时下,但影响不大."上海一银行交易员指出,今天市场结构性 分歧趋弥合,资金成交利率虽仍有波动,但加权水平已回落,料包括今天在内的年内最后两个 工作日,资金利率上行的可能性都不大. 华东地区一银行交易员则称,"券商和基金等会希望拿信用债质押借一些跨年的钱;券又 差,机构类型也不好,有些机构不太愿意做,即使能出也不直接出给他们." 中国央行公开市场本周净投放1,170亿元人民币,为全年操作画下句号.在稳健货币政策 基调下,公开市场今年累计净投放逾1.4万亿. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ============================================================== 质押式回购加权平均利率： 一天 2.2850 2.2873 -0.23 七天 4.1031 4.1681 -6.50 14天<CN14DRP=CFXS 4.5954 4.6535 -5.81 > 上海证交所质押式回购利率: 隔夜<0#CN1DRPO=SS 23.2100 6.0200 +1719.00 > 七天<0#CN7DRPO=SS 5.9050 6.8000 -89.50 > 14天 4.8000 5.0000 -20.00 回购定盘利率： 隔夜<CN1DRPFIX=CF 2.2930 2.2950 -0.20 XS> 七天<CN7DRPFIX=CF 4.0800 4.0000 +8.00 XS> 14天<CN14DRPFIX=C 4.5900 4.5900 +0.00 FXS> Shibor: 隔夜 2.2860 2.2925 -0.65 七天 4.0670 3.9910 +7.60 三个月<SHICNY3MD= 3.8965 3.8961 +0.04 > =============================================================(完) (发稿 徐永; 审校 曹巍浩/张喜良)