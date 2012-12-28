重发-《离岸人民币综述》国际化之路:由点到线的2012,由线到面的2013

(重发以删除标头后多余的符号) 路透香港12月28日 - 人民币国际化2012之路可谓低调中显现大手笔,以香港作为辐射中心,人民币业务逐 步向东南亚、欧洲、中东地区延伸,单一的点正逐步联接成线. 展望2013年,在更多跨时区的人民币清算行设立,以及海外金融市场人民币产品加入可交易行列后,离岸人 民币的全球化平面有望在更大范围内铺开. 更值得一提的是,由于离岸市场人民币产品日益丰富,对衍生工具使用长袖善舞的海外金融机构已找到了更 大的发挥空间,从而有助于推动跨国企业对人民币资金的使用,并刺激海外人民币债券市场、证券市场的发展. "去年底到今年8月份,人民币基本上是贬值的预期,这种情况下在离岸市场还能稳步推进,已经算不错了." 交通银行香港分行相关人士指出. 一位中国银行在香港负责人民币业务的资深人士也指出,人民币金融工具的使用是2012年的一大亮点,许多 跨国企业受此吸引而发行了点心债,并利用货币互换达到了降低融资成本的目的,这种优势随着更多人民币金融 产品的出现,将在明年继续推动人民币离岸业务的发展. "不论人民币升值还是贬值,使用相应的衍生金融工具始终能找到套利的机会,这是实体企业需要的服务,明 年这类业务会更好地推动市场."他称. 2012年,离岸人民币清算行在香港、澳门之后,新增了老挝和台湾;全年跨境贸易人民币业务结算则有望达2 .6万亿元,同比增长长30%;人民币直接投资更以翻倍的加速度扩大,或达2,500亿元. 2012年人民币跨境贸易结算和人民币直接投资情况图表:(r.reuters.com/fes84t) 近三年来跨境贸易人民币结算和直接投资数据对比图: (r.reuters.com/des84t) **人民币流动渠道日益顺畅** 为配合人民币国际化的推进,人民币资本项下开放的渠道也于2012年呈加速之势,继年内监管层追加人民币 合格境外机构投资者(RQFII)额度2,000亿元人民币后,年尾中国央行又正式批准深圳前海地区的跨境人民币贷 款业务. 按照办法,在前海注册成立并在前海实际经营或投资的企业可以从香港经营人民币业务的银行借入人民币 资金,并通过深圳市的银行业金融机构办理资金结算. "香港给前海借人民币的优势是什么?成本?还是便利性?只要香港金融机构提供的贷款有成本优势,这项业 务就一定能有前景."上述交行香港分行的相关人士指出. 该办法规定,前海跨境人民币贷款期限和利率均由借贷双方自主确定,且对前海企业获得香港人民币贷款实 行余额管理. 但市场分析人士也指出,这项业务的发展还取决于香港金融机构人民币存款资金池的容量,仅目前的规模很 难有较大的发展. 为吸引更多的人民币存款,香港各家银行纷纷推出相当优惠的存款利率,成本已接近于内地水平;但从存贷 利差来看,中国内地仍具有较高的吸引力,为香港银行该项业务留出了空间. 而且,上述人士并指出,如果中长期内政策仅允许香港银行与前海做人民币贷款业务,可能会形成香港独具 的、对全球人民币的"虹吸"现象,从而有利于这项业务的开展. 香港已发行人民币债券列表...........................请点选: 香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选: 中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选: 以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: -------------------------------------------------- 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰 41,190.8 128 2. 渣打 19,738.5 76 3. 法巴 16,886.3 61 4. 中国银行 10,321.3 15 5. 德意志银行 6,988.5 27 **本周市场动态** --中国央行批准深圳前海地区与香港金融机构开展人民币贷款业务,前海跨境人民币贷款期限和利率均由借贷 双方自主确定.央行深深圳支行根据国家宏关政策,对前海企业获得香港人民币贷款实行余额管理.[ID:nL4S0A2 04G] --台湾主要民营金控--富邦金控取得大陆华一银行80%股权,投资金额共64.5亿元人民币,布局中国业务.[ID:nL 4S0A11WC] --南方、华夏、易方达三家基金已向中国国家外汇管理局递交了追加RQFII额度申请,上海证券报援引市场人士 预测,新额度最快本周批出;随着新一批2,000亿元新增额度的启用,试点机构范围将进一步扩容,更多中资机构 有望取得RQFII资格及额度. 欲浏览离岸人民币相关新闻,请点击 CNYO/CN(完) (记者 毕晓雯; 审校 曾祥进)