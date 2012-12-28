《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(12月24日-28日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周跟随中间价走势连跌四天后复涨,收于6.2335元,全 周累计贬值0.08%.临近年底时交投日趋清淡,客盘净结汇状况稍有改善,周间成交虽仍在靠近 每日波幅上限处窄幅波动,显示升值压力仍存,但已未再触及涨停.交易员预计全年收盘位置 料变化不大. 公开市场操作: * 中国央行公开市场本周净投放1,170亿元人民币,为全年操作画下句号.在稳健货币政 策基调下,公开市场今年累计净投放逾1.4万亿.具体操作中,多年来一直使用的主要工具--央 票暂别舞台,正/逆回购上位成为主角.值得一提的是,近半年来政策空窗期,逆回购操作渐入 佳境,俨然已成替代降准功能的利器.稍早召开的中央经济工作会议对明年货币政策基调未改 .因此,业内人士认为,重结构而非单一求经济增长的诉求,削弱短期内出台降息等政策的预期 .数量调控方面,逆回购仍有较大发挥空间,但也不排除外汇占款情况改善不佳等引发的调降 存款准备金率可能. 债市: * 银行间债市当周利率债收益率小幅走低,在市场预期明年国内经济将温和复苏的大背 景下,近期资金整体充裕,吸引部分机构配置需求不断溢出.交易人士预计,度过年末后短期现 券收益率或仍有一定下行空间. 票据: * 中国票据市场转贴利率本周延续升势,涨幅约10-20个基点(bp),年末将至为应对指标 考核银行仍多控票据规模,不过不少机构都已提早准备,因此整体出票压力不算很大,市场交 投趋于清淡. 股市: * 中国股市 当周震荡上扬.经历一周的调整后,大盘在金融和房地产股的推动下, 再上一个台阶,突破一年半以来一直压制的年线阻力位,周五沪综指收报2,233.252点,站上全 线,全周累计涨幅达3.7%,周K线连续第四周上扬. 期市: * 沪铜当周一路上涨,中国因素占主导.周初的A股上涨及随后公布的工业企业获利数据, 均令期铜市场为之振奋,大家对于中国未来需求好转持乐观态度.主力4月期铜合约周五收报5 7,680元,较上周五涨900元. 黄金: * 黄金价格当周触底小幅回升,金价连续调整后引发珠宝商的买盘,不过美国财政协商的 不确定仍存,且正逢圣诞假期,市场交投偏清淡,均限制金价反弹力度.上海期金主力6月合约 周五收报339.20元,较上周五上涨3.28元,或0.98%.(完) (整理 边竞/林琦/李然/康熙泽; 审校 林高丽)