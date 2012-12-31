《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(12月24日-28日)中国重要财经新闻: **经济/政策** --中国人民银行表示,将继续实施稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,进一步增强政策的前瞻性、针对性和灵活性;坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线. --中国财政部副部长李勇表示,从潜在风险看,金融行业潜藏的风险有所加大,尤其是房地产及关联行业风险,以及财政收支矛盾也将在未来一段时期逐渐显露出来. --中央农村工作会议决定,当前和今后一个时期,要加大力度推动资源要素向农村配置,逐步缩小城乡发展差距;农民收入至少应与城镇居民收入同步增长,并力争超过. --中国11月规模以上工业企业实现利润6,385亿元人民币,同比增幅继续扩大至22.8%.1-11月全国规模以上工业企业实现利润46,625亿元,同比增长3%. --中国商务部部长陈德铭称,预计今年全年中国外贸增长6%左右,全年吸引外商直接投资(FDI)约1,100亿美元. --中国工业和信息化部部长苗圩表示,明年中国规模以上工业增加值增长目标为10%左右.预计今年全年中国规模以上工业增加值同比增长10%,工业对经济增长贡献率超过40%,实现利润与去年持平. --上海证券报报导,全国城镇化规划草案已经基本成型,决策部门目前考虑从户籍制度改革、土地制度改革、住房政策完善、财税体制改革、地方投融资体制改革以及行政区划调整六大方面着手. --第一财经日报称从权威人士获悉,2013年中国中央政府拟安排财政赤字1.2万亿元人民币,比2012年8,000亿元的安排规模增加4,000亿元,增幅达50%. --国资委主任王勇表示,明年国资委将进一步树立央企主业,推进有条件的企业整体上市,利用好境内外股票市场、产权市场和债券市场盘活存量,更多地引入民间资本和外资参与企业改制重组. --为降低流通费用,提高流通效率,中国国务院常务会议研究确定,降低农产品生产流通用水用电价格等流通费用;会议并要求抓紧落实提高小型微型企业增值税和营业税起征点政策. --国家外汇管理局公布,中国9月末外债余额为7,708.33亿美元,较6月末的7,851.72亿美元有所下降.

============================================================== **金融/证券/保险** --中国央行公开市场当周净投放1,170亿元,为全年操作画下句号.在稳健货币政策基调下,公开市场今年累计净投放逾1.4万亿.多年来一直使用的主要工具--央票暂别舞台,正/逆回购上位成为主角.值得一提的是,近半年来政策空窗期,逆回购操作渐入佳境,俨然已成替代降准功能的利器. --国家外管局公布11月银行代客结售汇为净结汇185亿美元,远期结售汇亦扭转此前连续七个月净售汇,呈现净结汇54亿美元.分析人士认为,净结汇符合市场表现和预期,表明在零售市场中受人民币升值预期影响,国际资本仍在净流入中国. --信托兑付危机再次敲门,中信信托贷给同一家企业的系列贷款类信托计划宣布未能如期支付利息,贷款本息面临不能如期收回的风险.中信信托方面表示,正在与当地政府积极寻找应对之策. --中国债市或再现担保人代偿.常州市2011年第一期中小企业集合票据发行人之一的常州高力彩钢板有限公司,因关联方贷款逾期涉及诉讼,可能难以偿付集合票据本息,该期集合票据担保方中债信用增进公司日前表示,若高力彩钢无力偿付,中债增进将负责代偿. --中国金融改革创新及对外开放再行一步,中国央行近日批复同意该行深圳市中心支行发布实施相关办法,标志着深圳前海地区跨境人民币贷款业务正式启动. --中国证券报报导,监管层针对IPO(首次公开发行)排队企业的核查已经启动,此外,明年一季度监管层将组织所有在审企业进行财务真实性核查,检查中问题严重者或将出局,在这些措施下,IPO排队企业有望缩水. --上海证券报报导,中国证监会将采取措施疏导分流在审企业,包括加快场外市场建设拓宽融资渠道、降低门槛赴香港发行H股,以及放宽对企业申报前融资和在审企业私募股权融资的限制,在审企业可发行公司债. --中国证监会发布修订后的"证券公司次级债管理规定",证券公司可在银行间市场、证券交易所以非公开方式发行次级债券,规定将自发布之日起实施;证监会有关部门负责人表示,证券公司在银行间市场的融资渠道得到恢复和拓展. --上海证券报援引上海证券交易所代表透露称,上交所正起草中小企业私募债征信指引,拟对担保机制做出相关规定,同时也正在研究私募债"一对一的回购机制",以完善私募债的流通机制.