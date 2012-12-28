中国外汇拆借: 美元拆借短端利率本周上扬,跨年等因素令需求升温

路透北京12月28日 - 中国境内美元拆借市场短端利率本周上扬,显示短期美元流动性受 跨年需求升温影响而趋紧,从而推升资金价格.交易员认为,元旦过后跨年因素消散,价格料将 回落. 他们并指出,12月中旬以来人民币兑美元即期市场"涨停"行情告终,流动性恢复之后令此 前累计的大量美元头寸得以消化,也是造成短端美元资金趋紧的重要原因. "年底了嘛,资金自然紧张,加上前阵子结汇这么汹涌.再加上有一些大行也出来要隔夜, 使资金更加紧张了些."上海一股份行交易员说. 该交易员并称,目前季节因素除了元旦,同时还临近春节(明年2月10日),所以三个月以内 的资金都比较紧张一些. 上海国利货币经纪公司 报价中,一周期 美元拆出报价最新报0.45%, 几乎较12月18日的0.25%倍增;三个月期 亦自0.9%涨至1.0%.三个月期以上则变 化不大. 以下是上海国利货币经纪公司 周五时主要期限美元拆借利率(%)报价: 期限 隔夜 1周 1月 3月 6月 1年 拆出 0.15 0.45 0.75 1.00 1.30 1.70 拆入 0.10 0.40 0.65 0.90 1.05 1.45 上海另一股份银行交易员解释说,从供需上来讲,短期成本和风险都偏低,"三个月以上的 情况现在看不清,就都来借短的,另外跨年资金价格肯定会高一些." 人民币即期市场在10月底起陷入"涨停"僵局,并持续逾一个月,但随后大行出手购汇以平 衡市场,令交投渐趋活跃,且12月中至今再未触及人民币波幅区间上限,美元流动性陷阱随之 化解,监管层亦由此确立让市场来决定价格的监管思路. 人民币兑美元即期 周五走高,因中间价连跌六天后走强,跟随隔夜欧元涨势. 交易员称客盘结售汇相对均衡,惟临近年底市场意兴阑珊,市场保持窄幅振荡. (完) (发稿 李然; 审校 张喜良)