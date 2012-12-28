台湾债市: 10年券殖利率封关微收低,下周静待公债标售结果

路透台北12月28日 - 台湾10年券101/9殖利率周五小幅收低,结束连续四天弹升的格局,惟年 底最后一天的交易量急冻,盘面所有指标券成交值加总仅6亿台币,显示交易商退场观望,等待来年 再战的心态明显. 受景气疲弱,以及低利率且资金宽松影响,今年台债10年券殖利率的高低点利差仅20个基点左 右.展望明年,不少交易商认为,纵然经济可望温和增长,但在成长力道不明显且通膨低度成长的环 境下,央行将现行适度宽松货币政策转紧的机率不大,上半年料将维持不变,因此明年债市殖利率的 变动幅度恐怕会与今年相同. "明年债市走势应该还是会很平,能有20个基点就偷笑了."一大型公股银行交易员说. 不过一大型证券商交易员则认为,台湾今年GDP成长率经过九度下修,主计总处在订定明年预测 值的心态必然保守,倘若国际经济局势好于预期,明年台湾GDP成长率超过4%也不是不可能,"届时大 家就会讨论是否要升息了." 台湾主计总处日前公布,2012年最新的经济成长率及通膨率预估值分别为1.13%及1.93%.这是 台湾官方自去年中首度预测今年经济成长率以来,首度上修今年经济成长率,也终结了先前连续九 度下修今年经济成长率的纪录. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.60 0.8905 0.8905-0.8905 0.5 10 101/9 -0.39 1.1651 1.1651-1.1693 3.0 在长达四天元旦假期之后,交易商认为,接下来债市行情将视美国财政悬崖问题的解决状况,以 及周五的15年期公债标售结果而变动.由于台湾多年没有标售过15年公债,因此在结果公布前,殖利 率变动空间也有限. 惟纵然财政悬崖问题到最终获致解决,交易商对1月的行情似乎仍偏空看待.一大型证券商交易 员认为,第一季的公债筹码供应量达2,750亿台币,且2月又有农历春节将令资金供应吃紧,殖利率易 上难下. "1月要小心,101/9殖利率有机会上探1.175%."他说. 另一证券商交易员则表示,若近期殖利率有机会进一步打高,其实不失为做多的机会,"上方空 间不大,顶多到1.18%." 台湾央行将于下周五标售15年期公债102/1,金额400亿台币. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1651 5 101/6 0.8875 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)