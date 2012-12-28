《中国大宗商品综述》煤电联动重启或"牵一发而动全身"

作者 李文科

路透北京12月28日 - 时隔数年,中国将在2013年重启煤电联动机制,并终结电煤价格双轨制,给纠缠在"市场煤,计划电"漩涡中的煤电行业打开了一扇门,对于理顺煤电市场化改革或有"牵一发而动全身"的功效.

不过经历了上一轮煤电联动的无果而终,专家和市场人士坦言,重启的煤电联动机制能否发挥效力仍取决于政府的执行力,以及进一步推进电力市场化改革的决心,而最终理顺煤电纷争,实现电价市场化仍需时日.

煤电联动政策始于2004年,从2005年5月第一次执行煤电联动之后至2008年,期间虽然三次执行煤电联动,但亦有数次因通胀顾虑而出现煤电联动不及时和联动幅度不到位的状况,导致电企经营困难,煤电联动名存实亡,并令此后几年的火电投资一降再降.

事实上,多数专家和业内人士对电煤市场化新政充满信心,认为存在10年的电煤双轨制终于结束,令煤炭完全市场化迈出一大步,而煤电联动重启和运输市场化改革对于理顺煤电矛盾至关重要.

"这是中国近十年来能源领域至关重要的一项改革,这项改革可以打通今后相当多的能源改革通道,比如电价改革,民营进入,...电力短缺的问题都会迎刃而解."厦门大学能源经济研究中心主任林伯强称.

他强调,中国一次能源中煤炭占七成,而八成的发电量来源于火电,因此煤电是不能出问题的,而煤电联动打通了其中的关键环节,为今后的改革作了很好的铺垫.

"这个改革走通了,电力可持续发展、保障电力供应、以及电价市场化改革都在里面;如果这个走不通,以后就没法继续改革下去."林伯强认为.

中国国务院本周宣布,自2013年起取消电煤重点合同及电煤价格双轨制,鼓励签订中长期合同,并对煤电价格联动机制做了进一步完善,即当电煤价格波幅超过5%时,以年度为周期,相应调整上网电价,同时将电企消纳煤价波动比例由30%调整为10%.

实际上,重启的煤电联动机制趋同于目前执行中的成品油价格形成机制,虽然后期还涉及销售电价、政府介入以及民营资金进入等诸多难题,但至少为今后的电力市场化改革铺垫了基础.

国家电网能源研究院总经济师李英在微博上亦评价道,电价改革包括电力管理体制、电力行业体制和机制等多方面,这些改革一直在进行,但可以认为此次国务院指导意见是深化改革的信号.

不过市场中亦不乏质疑和担忧之声.来自电监会的一位专家就并不那么乐观,他坦承,电煤市场化改革新政对于电价市场化的改革鲜有涉及,可以说新政对于电价市场化改革没有实质性推动.

"应该说(对电价市场化改革)没有实质性推动,只是修修补补,...而煤炭并轨市场化了,电价也应该尽快市场化."上述专家指出,现在看来,电力的市场化改革还"遥遥无期".

2002-2011年,中国经济高速发展.中国煤炭运销协会的数据显示,这10年间,中国能源消费总量由2001年的15亿吨标准煤增长至2011年的34.8亿吨标准煤,年均增长率为8.8%.其中,煤炭表观消费量由2001年的13.84亿吨增长至2011年的37.2亿吨,年均增幅达到10.4%.

**煤电企业各自彷徨**

新政既出,相关度最高的煤炭和电力企业并没有欢呼雀跃,而是各自陷入彷徨.

煤炭企业担心,在煤价下行通道中,重点合同煤相当于市场煤价的一个底部,而取消电煤重点合同将不利于煤炭企业.

国内一大型煤炭企业销售部人员称,"现在需求那么差,我们就担心煤炭需求进一步下滑啊."

电力企业亦有顾虑,在经历了此前煤炭价格持续上涨令电力企业频频陷入亏损的窘境后,2012年受益于煤价下滑,电力企业盈利水平有所上升.不过随着明年新一届政府上台,拉动经济增长的马车可能将再次推升煤炭价格,届时火电企业将难免再次陷入被动.

金银岛煤炭分析师戴兵就称,电力企业担心的是文件中明确规定今年不实施煤电联动,因此明年上网电价的实施基准是以今年煤价为主,但考虑到经济形势正在好转,火电需求有望回升,明年市场煤价估计将上涨,如果是这样,电力企业明年背负的压力会特别大.

不过,行业人士指出,政策短期造成的困扰不可避免,但影响应该有限.中宇资讯煤炭分析师关大利分析称,对于当前的电煤市场来说,取消双轨制首先会带动煤价上调,但是考虑当前动力煤市场行情一般,市场煤价并不高,今年合同价上调并不多,基本在30元人民币/吨左右,还是在市场可承受范围之内.

但从长期而言,目前推出的电煤市场化改革将推动煤炭企业和电力企业更市场化,双方都能够根据煤炭市场价格调整自身经营,而政府的宏观调控亦将由行政性干预更多转向市场.

"总而言之,取消电煤双轨制,仅仅是煤电市场改革的又一步,如何理顺'市场煤、计划电'的关系,绝不是一天两天能够做到,国家后期肯定还会有进一步措施出台."关大利称.

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