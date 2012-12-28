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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 16:12 BJT

中国票据市场: 年末因素推转贴利率本周继续走升,市场交投趋淡

路透上海12月28日 - 中国票据市场转贴利率本周延续升势,涨幅约10-20个基点(bp),年
末将至为应对指标考核银行仍多控制票据规模,不过不少机构都已提早准备,因此整体出票压
力不算很大,市场交投趋于清淡.
    
    "价格比较高,因为年底了嘛,不过这两天有些机构还有规模,跳出来收票,不过量也都不
是很大,"上海一银行交易员表示.
    
    上述交易员并指出,距年末仅剩最后一个交易日,机构大多已将规模调整到位,转贴利率
料难有续升空间,而年初随着机构控信贷压力的减轻,料票据市场利率有回落空间.
    
    以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 :   
    
                 1个月(%)         6个月(%)          一年(%)
    周五     5.3760/5.1408    5.5114/5.2546    5.9850/5.6685
    上周五   5.2987/5.0501    5.4355/5.1585    5.9373/5.5947
    -----------------------------------------------------------
    变动   +7.73bp/+9.07bp   +7.59bp/+9.61bp  +4.77bp/+7.38bp      
     
    票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间
的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最
主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
    
    电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机
构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由
纸质票据的半年延长为一年.
    
    
    **逆回购报价亦上行**
            
    而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价,今日全国范围期限
一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6818%,较上周五上涨.
    
    部分期限路透央票参考率 (%):
    
                 1个月         3个月
    周五    2.8470/2.7750  2.9110/2.8520
    上周五  2.8860/2.8200  2.9150/2.8540
    
    注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完) 

 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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