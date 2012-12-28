中国票据市场: 年末因素推转贴利率本周继续走升,市场交投趋淡

路透上海12月28日 - 中国票据市场转贴利率本周延续升势,涨幅约10-20个基点(bp),年 末将至为应对指标考核银行仍多控制票据规模,不过不少机构都已提早准备,因此整体出票压 力不算很大,市场交投趋于清淡. "价格比较高,因为年底了嘛,不过这两天有些机构还有规模,跳出来收票,不过量也都不 是很大,"上海一银行交易员表示. 上述交易员并指出,距年末仅剩最后一个交易日,机构大多已将规模调整到位,转贴利率 料难有续升空间,而年初随着机构控信贷压力的减轻,料票据市场利率有回落空间. 以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 : 1个月(%) 6个月(%) 一年(%) 周五 5.3760/5.1408 5.5114/5.2546 5.9850/5.6685 上周五 5.2987/5.0501 5.4355/5.1585 5.9373/5.5947 ----------------------------------------------------------- 变动 +7.73bp/+9.07bp +7.59bp/+9.61bp +4.77bp/+7.38bp 票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间 的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最 主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断). 电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机 构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由 纸质票据的半年延长为一年. **逆回购报价亦上行** 而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价,今日全国范围期限 一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6818%,较上周五上涨. 部分期限路透央票参考率 (%): 1个月 3个月 周五 2.8470/2.7750 2.9110/2.8520 上周五 2.8860/2.8200 2.9150/2.8540 注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)