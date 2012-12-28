版本:
中国
债券 | 2012年 12月 28日 星期五 16:14 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑仍处于攻势,意大利将标售公债

0755GMT -

* 欧元/英镑圣诞节后仍处于攻势,阻力位在0.8225

* 昨日在0.8225略下方创出八个月高位

* 上方有障碍,在(4月18日高点)0.8243以及0.9084-0.7756走势的38.2%回档位0.8263

* (周三高点)0.8208,(12月24日高点)0.8184以及(周三低点)0.8168构成支撑

* 意大利标债料吸引投资者买入

(编译 艾茂林; 审校 田建华)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐