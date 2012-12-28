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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 17:41 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月28日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体       拟发规模   期限(年)  年利率    主体评级    发行时间      主承销商
              (亿元人民币) 
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*招远国资公司       9         7      6.64%       AA    12/31-2013/1/7 长江证券
               (第3-7年每年末偿还20%本金;山东招金集团提供担保) 
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*柳州城投         15        10      7.18%       AA    12/31-2013/1/7 西南证券
               (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) 
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*洛阳城市发       12         7      6.89%       AA    12/31-2013/1/7 中原证券
展投资集团       (第3-7年每年末偿还20%本金)
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重庆北飞实业公司   10         7      7.13%       AA     12/25-12/31   广州证券
               (第3-7年每年末偿还20%本金)
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双鸭山大地城市     10         7      6.55%       AA-    12/25-12/31 东方花旗证券
建设开发投资公司  (第3-7年每年末偿还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保)      
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宝鸡投资集团      10         6       7.14%       AA　　　12/26-12/31   万联证券
               (第3-6年末每年偿还25%本金)    
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贵州盘江          8         7    前五年5.63%     AA+   12/28-2013/1/4 中银国际
投控集团        (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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吴江经开区        15         7      6.88%       AA     12/27-2013/1/5 国开证券
发展总公司       (第3-7年每年末偿还20%本金)                         
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限(年)   年利率       债项评级    发行时间     主承销商
             (亿元人民币)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)

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