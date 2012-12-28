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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 18:05 BJT

更新版 1-台湾汇市: 封关日台币小贬作收,下周关注美国财政问题

* 年底消化出口商抛汇卖压
    * 台币兑美元今年升值3.96%
    * 美国财政问题将是下周关键

 (新增汇银人士分析及收盘数据)
    路透台北12月28日 - 台币兑美元 周五封关日以小贬作收.由于年底出口商抛汇卖压仍重,令盘中
台币维持本周的趋升态势,不过央行在年底的例行性调节动作较为明显,令午盘及尾盘皆收回升幅,下周关注美
国财政问题及外资归队后动向.
    
    今天是今年最后一天交易日,悠关企业年底作帐及寿险业评价,所以盘中波动较为不寻常,量能也明显放大.
今日台币兑美元 收贬一分,累计今年升值幅度达3.96%.
    
    交易员认为,下周最主要还要是观察美国财政问题后续发展,将牵动整个国际汇市走向,并关注外资归队后
在台股布局的资金动能,此外,近期亚洲货币走势仍偏强,将有利于台币趋升,下周台币兑美元区间料在29.00-29
.10.
         
    "下周关键在于美国财政悬崖到底对心理面的影响有多深!"一名外银交易员说.
                
    台股加权指数 周五收高0.67%,报7,699.50点;外资及陆资今日在台股买超41.41亿台币,连续四天买
超. 
    
    今日海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币一个月期及六个月期换汇点折价幅度较上
日变化不大. 
    
    展望明年,交易员表示,明年台湾汇市将关注三大变数,包括美国财政问题、日圆贬值对于亚币所带来的后
续影响及台湾将全面开放人民币业务,尤其是人民币业务将在农历年前开放,初期可望带动一窝蜂台币换人民币
的兑换潮,将可缓和目前台币的升值压力.

    至于其他亚币今年封关表现部份,韩元兑美元周五触及16个月高位,录得全球金融危机以来最佳年度表现,
今日并领涨新兴亚洲货币.2013年新兴亚币前景更好,更多资金可望流入该地区. 
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见 
      
       16:00  台币/美元   上日收盘        波动区间   开盘价    成交量   上日
                   报价                                      (亿美元)  
  台北外汇经     29.136     29.126   29.031-29.136   29.130     11.40   6.91
      纪公司                                                           
     <TAIFX1                                                           
           >                                                           
  元太外汇经     29.039     29.036   29.031-29.056   29.048      3.18   1.58
      纪公司                                                           
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 无本金交割远期外  最新报价          上日现货收盘时水准
 汇(NDF)                             
                                     
 美元/台币一个月   -0.150/-0.130     -0.140/-0.120
 期                                  
 美元/台币六个月   -0.410/-0.380     -0.420/-0.380(完)
 期

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