更新版 1-台湾汇市: 封关日台币小贬作收,下周关注美国财政问题

* 年底消化出口商抛汇卖压 * 台币兑美元今年升值3.96% * 美国财政问题将是下周关键 (新增汇银人士分析及收盘数据) 路透台北12月28日 - 台币兑美元 周五封关日以小贬作收.由于年底出口商抛汇卖压仍重,令盘中 台币维持本周的趋升态势,不过央行在年底的例行性调节动作较为明显,令午盘及尾盘皆收回升幅,下周关注美 国财政问题及外资归队后动向. 今天是今年最后一天交易日,悠关企业年底作帐及寿险业评价,所以盘中波动较为不寻常,量能也明显放大. 今日台币兑美元 收贬一分,累计今年升值幅度达3.96%. 交易员认为,下周最主要还要是观察美国财政问题后续发展,将牵动整个国际汇市走向,并关注外资归队后 在台股布局的资金动能,此外,近期亚洲货币走势仍偏强,将有利于台币趋升,下周台币兑美元区间料在29.00-29 .10. "下周关键在于美国财政悬崖到底对心理面的影响有多深!"一名外银交易员说. 台股加权指数 周五收高0.67%,报7,699.50点;外资及陆资今日在台股买超41.41亿台币,连续四天买 超. 今日海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币一个月期及六个月期换汇点折价幅度较上 日变化不大. 展望明年,交易员表示,明年台湾汇市将关注三大变数,包括美国财政问题、日圆贬值对于亚币所带来的后 续影响及台湾将全面开放人民币业务,尤其是人民币业务将在农历年前开放,初期可望带动一窝蜂台币换人民币 的兑换潮,将可缓和目前台币的升值压力. 至于其他亚币今年封关表现部份,韩元兑美元周五触及16个月高位,录得全球金融危机以来最佳年度表现, 今日并领涨新兴亚洲货币.2013年新兴亚币前景更好,更多资金可望流入该地区. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 (亿美元) 台北外汇经 29.136 29.126 29.031-29.136 29.130 11.40 6.91 纪公司 <TAIFX1 > 元太外汇经 29.039 29.036 29.031-29.056 29.048 3.18 1.58 纪公司 <TWD=CO SM> 无本金交割远期外 最新报价 上日现货收盘时水准 汇(NDF) 美元/台币一个月 -0.150/-0.130 -0.140/-0.120 期 美元/台币六个月 -0.410/-0.380 -0.420/-0.380(完) 期