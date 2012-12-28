中国债市: 年末渐至利率互换成交极为清淡,整体价格变化不大

路透上海12月28日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五市场成交极为清淡,因年末渐近,
机构多无心交投.今日资金市场七天等回购加权利率有所回落,但IRS所受影响依旧不甚明显.仅非主流交易品种
的一个月期价格上行,其余品种变化不大.
"今天没啥交易,年底了,大家都不想做了."上海一位银行交易员表示.
中国银行间资金市场周五七天 和14天 回购加权利率小幅下行.市场人士称,
机构跨年资金渐趋备足,市场总体呈现供大于求局面.
至于未来走势,市场稍有分歧.有交易员认为,近期一年等品种IRS已累积一定涨幅,若元旦后流动性向好,预
计其存在一定回调空间.不过也有交易员指出,基于对中国经济处于一个恢复向暖的判断,未来向下可能有限.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.4750/3.5800 3.3040/3.3980 3.4960/3.5880 3.6280/3.7260 3.6325/3.9275
上日 3.4575/3.5700 3.2960/3.3880 3.4820/3.5780 3.6200/3.7180 3.6100/3.9075
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变化 +0.0175/+0.0100 +0.0080/+0.0100 +0.0140/+0.0100 +0.0080/+0.0080 +0.0225/+0.0200
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其
自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务
本金的交换.(完)
(发稿 徐永; 审校 李宏薇/黄凯)