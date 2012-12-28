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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 17:25 BJT

中国债市: 利率债收益率跌势未改,资金整体充裕激发部分配置需求

路透北京12月28日 - 中国银行间债市周五利率债收益率未扭转近期下行格局,在市场预期明年国内经济将温和复苏的大背景下,当前资金整体充裕,吸引部分机构配置需求不断溢出.

对于短期资金面预期,交易员表示,虽然下月5日受例行存款准备金调整影响,流动性波动或在所难免,不过相信央行届时将通过逆回购操作及时相助,抚平波动,所以对明年1月中旬前资金面整体预期并不太过担心.

"我关注了几个关键期限的券种,三、五和七年(收益率)都下的挺多的.感觉是配置盘的需求比较旺盛一点,然后可能还有一些大行客盘."上海一银行交易员称.

中国银行间资金市场周五主要质押式回购利率 多有不同程度的回落.市场人士称,机构跨年资金渐趋备足,市场总体呈现供大于求局面.

中国四季度经济企稳迹象逐渐明显,但基础仍不牢固.中国央行召开四季度例会指出当前物价形势基本稳定,但全球经济仍较为疲弱,不确定性依然存在,未来将继续实施稳健货币政策.

剩余期限约2.7095年的固息国债120017最新报价 为3.1000%/3.0800%,上日收盘为3.1300%/3.1110%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.3096 4.1200

上日 2.2873 4.1681

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.9740/2.9050 国债参考率报价 2.8960/2.8420 金融债参考率报价 3.4070/3.3480 (完) 欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 康熙泽; 审校 林高丽)

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