美国各类经济指标总览--2012/12/28

标题新闻：印度核能部长称，印度购买西屋六座核反应堆的计画料不受东芝财务问题影响
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美国商务部周五对12月19日公布的建筑许可数据做出修正,美国11月建筑许可修正为增长3.7%,前值为成长3.6 %.年率为90万户,前值为89.9万户. 当前值 前次值 失业率(%) 7.7 (11月) 7.9 (10月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加14.6 (11月) 增加13.8 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (11月) 持平 (10月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (11月) +0.1 (10月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (11月) +0.2 (10月) 实质所得(%) +0.5 (11月) -0.5 (10月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.8 (11月) -0.2 (10月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (11月) -0.2 (10月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.1 (第三季终值) +1.3 (第二季终值) GDP平减指数(%) +2.7 (第三季终值) +1.5 (第二季终值) 零售销售(%) +0.3 (11月) -0.3 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差422.4 (10月) 逆差402.8 (9月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) 1.1 (11月) -0.7 (10月修正值) 产能利用率(%) 78.4 (11月) 77.7 (10月修正值) 初请失业金人数(万人) 35 (12月22日当周) 36.2 (12月15日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,720 (11月) 赤字1,200 (10月) 领先指标(%) -0.2 (11月) +0.3 (10月修正值) 个人所得(%) +0.6 (11月) +0.1 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2 (11月) +0.1 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加142 (10月) 增加122 (9月修正值) 企业库存(%) +0.4 (10月) +0.7 (9月) 建筑支出(%) +1.4 (10月) +0.5 (9月修正值) 消费者信心 65.1 (12月) 71.5 (11月修正值) 房屋开工(万户) 86.1 (11月) 88.8 (10月) 成屋销售(万户) 504 (11月) 476 (10月修正值) 新屋销售(万户) 37.7 (11月) 36.1 (10月修正值) 工厂订单(%) +0.8 (10月) +4.5 (9月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.7 (11月) +1.1 (10月修正值) 供应管理协会非制造业指数 54.7 (11月) 54.2 (10月) 供应管理协会制造业指数 49.5 (11月) 51.7 (10月) 趸售(批发)库存(%) +0.6 (10月) +1.1 (9月修正值) 进口物价(%) -0.9 (11月) +0.3 (10月修正值) 出口物价(%) -0.7 (11月) 持平 (10月修正值) 单位劳工成本(%) -1.9 (第三季修正值) -0.5 (第二季) 非农业生产率(%) +2.9 (第三季修正值) +1.9 (第二季) 经常账(亿美元) 赤字1,075.1 (第三季) 赤字1,181.1 (第二季修正值)
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路透台北2月17日 - 台湾股市周五大多在平盘附近游走，终场收微跌。分析师表示，台 股在指数高档附近狭幅震荡，市场领涨族群轮替顺畅，惟追价的意愿虽稍嫌不足，但为了化 解技术指标的过热，算是正常的休息，指数未来仍不看淡。 台湾加权股价指数 收跌0.12%,至9,759.76点；今日成交初值 为942.4 9亿台币，上交易日修正后为1,083.03亿。 日盛投顾协理钟国忠说，“(技术指标中)9日KD值由高档向下，对照今天的走势算是正 常的整理，并不看淡后市。” 他认为，明天(周六)台股独家开市，预料外资的参与度将降低，最多小幅进出，不致影 响盘势。 此外，兆丰投顾一位不愿具名的分析师则表示，指数涨至9,800点附近追价动力不足， 获利了结卖压涌现，这附近压力稍大可以理解。不过台股中各类股仍是轮涨，即便是先前的 弱势股也有机会补涨，预料9,800点附近指数虽有压力但仍可期待高点。 〞未来还要再看国际形势，如果没有大的利空，目前台股还是以盘整或小跌，去消
路透2月17日 - 澳洲股市周五小幅收低，此前指标股指周四创下2015年5月5日以来最高收位。 S&P/ASX 200指数周五收盘下跌0.2%或10.51点，报5,805.8点。 铁矿石及铜价走软拖累基本材料类股下跌。S&P/ASX 200材料类股跌至平盘下方，上日曾触及逾两年高位。 矿业巨头必和必拓和力拓分别跌1.1%和2.1%，为两周来最大跌幅。 必和必拓管理层与员工在智利Escondida铜矿罢工中的立场依然分歧较大。 铁矿石企业Fortescue Metals跌2.4%。 工业建筑材料公司James Hardie Australia股价跌至三个月新低。 医疗保健类股跌幅位列其次。(完) (编译 王兴亚/高琦)