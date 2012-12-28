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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 17:38 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月28日

路透北京12月28日电 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:35时,1港元=0.80382人民
币 )

  公司名      A股代码        B股代码     A股股价(  B股股价  A/B股比
                                           元)     (港元)     价
  万科                                      10.12    12.50     1.01
                                                            
  深物业                                     6.96     5.15     1.68
                                                            
  南玻                                       8.12     5.21     1.94
                                                            
  深康佳                                     3.04     2.25     1.68
                                                            
  ST中华                                     4.19     1.56     3.34
                                                            
  ST中冠                                     6.62     2.89     2.85
                                                            
  深深宝                                     8.42     5.73     1.83
                                                            
  深华发                                     6.19     3.13     2.46
                                                            
  深赤湾                                    10.15    10.19     1.24
                                                            
  招商地                                    29.00    24.86     1.45
 产                                                         
  特力                                       6.18     3.22     2.39
                                                            
  飞亚达                                     7.85     6.67     1.46
                                                            
  一致药                                    34.40    24.66     1.74
 业                                                         
  深深房                                     4.07     2.74     1.85
                                                            
  ST盛润                                     8.28     4.50     2.29
                                                            
  深南电                                     4.20     2.38     2.20
                                                            
  深纺织                                     6.47     4.43     1.82
                                                            
  方大集                                     4.35     2.46     2.20
 团                                                         
  深国商                                    13.79     9.16     1.87
                                                            
  深赛格                                     4.08     2.44     2.08
                                                            
  宝石                                      11.96     6.35     2.34
                                                            
  小天鹅                                     9.23     8.21     1.40
                                                            
  粤高速                                     3.07     2.64     1.45
                                                            
  晨鸣纸                                     4.05     3.27     1.54
 业                                                         
  ST珠江                                     2.89     1.88     1.91
                                                            
  丽珠                                      34.80    27.35     1.58
                                                            
  美菱电                                     3.73     3.40     1.36
 器                                                         
  大冷股                                     6.85     4.78     1.78
 份                                                         
  粤电力                                     5.79     4.52     1.59
                                                            
  佛山照                                     6.51     5.19     1.56
 明                                                         
  江铃汽                                    17.42    17.51     1.24
 车                                                         
  沙隆达                                     5.04     3.02     2.08
                                                            
  苏常柴                                     5.53     3.49     1.97
                                                            
  威孚高                                    31.90    24.71     1.61
 科                                                         
  古井贡                                    33.95    25.08     1.68
 酒                                                         
  ST东海                                     3.19     2.34     1.70
                                                            
  长安汽                                     6.29     4.20     1.86
 车                                                         
  京东方                                     2.26     1.48     1.90
                                                            
  鲁泰                                       6.57     6.92     1.18
                                                            
  本钢板                                     3.38     2.51     1.68
 材                                                         
  张裕                                      47.50    45.68     1.29
                                                            
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
 
 (整理 宿泱韫; 审校 黄凯)

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