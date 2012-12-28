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货币新闻 | 2012年 12月 28日 星期五 17:59 BJT

中港个股: 中兴通讯以近13亿元人民币出售一家子公司大部份股权

路透香港12月28日 - 中国电信设备及终端生产商--中兴通讯 周五宣布,将向第三方出售旗下从事动力环境监控及视频监控业务的子公司81%股权,涉及代价约12.92亿元人民币.

中兴通讯预计,出售深圳中兴力维技术有限公司的81%股权,将为公司带来8.2-8.8亿元的投资收益.而公司拟将出售所得资金用以补充营运资金,支持主营业务发展.

完成后,中兴通讯仍间接持有中兴力维的9%股权.

公告称,出售中兴力维股权有利于集中力量,关注主业,符合中兴通讯战略发展需要.出售资产将增加公司营运资金,支持主营业务发展.

中兴力维主要从事监控领域的动力环境监控和视频监控业务.2011年实现净利1.397亿元.

中兴通讯H股今天收高1.09%,报13港元;其A股则涨2.63%,报9.37元人民币.(完)

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