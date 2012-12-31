重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
以下为路透中文新闻为您整理的(12月24日-28日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周跟随中间价走势连跌四天后复涨,收于6.2335元,全 周累计贬值0.08%.临近年底时交投日趋清淡,客盘净结汇状况稍有改善,周间成交虽仍在靠近 每日波幅上限处窄幅波动,显示升值压力仍存,但已未再触及涨停.交易员预计全年收盘位置 料变化不大. 公开市场操作: * 中国央行公开市场本周净投放1,170亿元人民币,为全年操作画下句号.在稳健货币政 策基调下,公开市场今年累计净投放逾1.4万亿.具体操作中,多年来一直使用的主要工具--央 票暂别舞台,正/逆回购上位成为主角.值得一提的是,近半年来政策空窗期,逆回购操作渐入 佳境,俨然已成替代降准功能的利器.稍早召开的中央经济工作会议对明年货币政策基调未改 .因此,业内人士认为,重结构而非单一求经济增长的诉求,削弱短期内出台降息等政策的预期 .数量调控方面,逆回购仍有较大发挥空间,但也不排除外汇占款情况改善不佳等引发的调降 存款准备金率可能. 债市: * 银行间债市当周利率债收益率小幅走低,在市场预期明年国内经济将温和复苏的大背 景下,近期资金整体充裕,吸引部分机构配置需求不断溢出.交易人士预计,度过年末后短期现 券收益率或仍有一定下行空间. 票据: * 中国票据市场转贴利率本周延续升势,涨幅约10-20个基点(bp),年末将至为应对指标 考核银行仍多控票据规模,不过不少机构都已提早准备,因此整体出票压力不算很大,市场交 投趋于清淡. 股市: * 中国股市 当周震荡上扬.经历一周的调整后,大盘在金融和房地产股的推动下, 再上一个台阶,突破一年半以来一直压制的年线阻力位,周五沪综指收报2,233.252点,站上全 线,全周累计涨幅达3.7%,周K线连续第四周上扬. 期市: * 沪铜当周一路上涨,中国因素占主导.周初的A股上涨及随后公布的工业企业获利数据, 均令期铜市场为之振奋,大家对于中国未来需求好转持乐观态度.主力4月期铜合约周五收报5 7,680元,较上周五涨900元. 黄金: * 黄金价格当周触底小幅回升,金价连续调整后引发珠宝商的买盘,不过美国财政协商的 不确定仍存,且正逢圣诞假期,市场交投偏清淡,均限制金价反弹力度.上海期金主力6月合约 周五收报339.20元,较上周五上涨3.28元,或0.98%.(完) (整理 边竞/林琦/李然/康熙泽; 审校 林高丽)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)