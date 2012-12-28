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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 18:54 BJT

中国政治: 全国政协第十二届一次会议将于明年3月3日召开--新华

新华社周五引述中国政协第十一届第五十四次主席会议称,建议明年3月3日召开政协第十二届全国委员会第一次会议.

新华社同日报导称,全国人大常委会决定,十二届全国人大一次会议于明年3月5日召开.会议将选举十二届全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长、委员.

报导并称,十二届全国人大一次会议还将选举中华人民共和国主席、副主席,决定国务院总理人选等;听取审议国务院机构改革方案.(完) (发稿 康熙泽; 审校 林高丽)

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