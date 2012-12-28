版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 19:08 BJT

香港个股: 中远太平洋称计划发行10亿美元票据

路透香港12月28日 - 码头营运和集装箱租赁公司--中远太平洋 周五称,拟进行10亿美元票据发行,惟建议仍处于初步阶段.

中远太平洋的声明称,其母公司--中国远洋 已批准了有关建议.该公司未有透露集资用途,只表示将根据联交所上市规则的要求,在需要时适当发布进一步的公告.

中远太平洋今天收平于11.28港元,过去一个月累计升2%.(完)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐