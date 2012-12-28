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货币新闻 | 2012年 12月 28日 星期五 21:45 BJT

表格: 美国11月建筑许可上修为增长3.7%,年率为90万户

路透12月28日 - 美国商务部周五对12月19日公布的建筑许可数据做出修正,美国11月建筑许可修正为增长3.7%,前值为成长3.6%.年率为90万户,前值为89.9万户

经季节调整后的房屋建筑许可如下:

变动百分比(%) 11月 前值 10月 前值 12年11月/11年11月 前值

建筑许可　 3.7 3.6 -2.5 -2.5 26.9 26.8

年率(千户) 11月 前值 10月 前值 11年11月 前值

建筑许可　 900 899 868 868 709 709 (完)

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(编译 田建华; 审校 王丽鑫)

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