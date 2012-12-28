表格: 美国12月20日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：印度核能部长称，印度购买西屋六座核反应堆的计画料不受东芝财务问题影响
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路透华盛顿12月28日 - 美国农业部(USDA)周五公布12月20日止当周农作物出口销售报告 (单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 1,009.0 0.0 1,054.7 0.0 18,676.3 19,451.2 大麦 0.3 0.0 0.3 0.0 121.2 82.5 玉米 104.3 0.0 115.6 0.0 12,707.0 24,371.9 高粱 42.0 0.0 42.6 0.0 885.1 534.2 大豆 87.0 0.0 1,020.0 0.0 30,430.1 23,838.3 豆粕 124.8 0.1 134.7 0.1 5,768.7 3,987.9 豆油 17.2 0.0 17.7 0.0 631.8 163.0 皮马棉 14.7 0.0 14.8 0.0 455.3 415.3 陆地棉 283.3 3.9 286.0 3.9 8,434.1 9,889.5 稻米 97.0 7.2 106.9 7.2 1,835.8 1,605.5
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(编译 李春喜; 审校 王丽鑫)
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路透台北2月17日 - 台湾股市周五大多在平盘附近游走，终场收微跌。分析师表示，台 股在指数高档附近狭幅震荡，市场领涨族群轮替顺畅，惟追价的意愿虽稍嫌不足，但为了化 解技术指标的过热，算是正常的休息，指数未来仍不看淡。 台湾加权股价指数 收跌0.12%,至9,759.76点；今日成交初值 为942.4 9亿台币，上交易日修正后为1,083.03亿。 日盛投顾协理钟国忠说，“(技术指标中)9日KD值由高档向下，对照今天的走势算是正 常的整理，并不看淡后市。” 他认为，明天(周六)台股独家开市，预料外资的参与度将降低，最多小幅进出，不致影 响盘势。 此外，兆丰投顾一位不愿具名的分析师则表示，指数涨至9,800点附近追价动力不足， 获利了结卖压涌现，这附近压力稍大可以理解。不过台股中各类股仍是轮涨，即便是先前的 弱势股也有机会补涨，预料9,800点附近指数虽有压力但仍可期待高点。 〞未来还要再看国际形势，如果没有大的利空，目前台股还是以盘整或小跌，去消
路透2月17日 - 澳洲股市周五小幅收低，此前指标股指周四创下2015年5月5日以来最高收位。 S&P/ASX 200指数周五收盘下跌0.2%或10.51点，报5,805.8点。 铁矿石及铜价走软拖累基本材料类股下跌。S&P/ASX 200材料类股跌至平盘下方，上日曾触及逾两年高位。 矿业巨头必和必拓和力拓分别跌1.1%和2.1%，为两周来最大跌幅。 必和必拓管理层与员工在智利Escondida铜矿罢工中的立场依然分歧较大。 铁矿石企业Fortescue Metals跌2.4%。 工业建筑材料公司James Hardie Australia股价跌至三个月新低。 医疗保健类股跌幅位列其次。(完) (编译 王兴亚/高琦)