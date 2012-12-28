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货币新闻 | 2012年 12月 28日 星期五 23:05 BJT

表格: 美国11月成屋待完成销售指数较上月增长1.7%,预估增长1.0%

路透12月28日 - 全美不动产协会(NAR)周四五公布,美国11月成屋待完成销售指数较上月增长1.7%,至106.4,预估增长1.0%.

美国11月成屋待完成销售指数为2010年4月以来最高.

美国11月成屋待完成销售同比增长9.8%.

11月 10月 前值 11年11月 指数 106.4 104.6 104.8 96.9

11月 10月 前值 12年11月/11年11月 变动(%) 1.7 5.0 5.2 9.8 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 (编译 母红; 审校 李军)

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