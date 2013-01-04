重发-表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
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路透12月28日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
12/21/12 较上周 较上年 12/21/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 370.5 -1.2 31.6 371.1 -0.6 43.6 馏分油 118.8 2.9 -21.4 119.4 2.4 -21.0 汽油 215.8 2.4 0.1 223.1 3.8 5.4 取暖油 26.2 1.0 -12.5 26.2 0.8 -12.7 新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 煤油型航空燃料 39.0 -1.2 -2.1 38.6 -0.7 -2.5 原油日加工量 15.6 0.0 1.1 15.3 -0.3 0.7 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少190万桶,汽油库存增加50万桶,馏分油库存减少90万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导 (编译 母红; 审校 李军)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。