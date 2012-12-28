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货币新闻 | 2012年 12月 29日 星期六 06:37 BJT

美国政经: 贝纳称参议院必须对众议院议案采取行动以避免财政悬崖

路透12月28日--- - 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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