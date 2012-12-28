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市场报道 | 2012年 12月 29日 星期六 07:08 BJT

加拿大股市:收低,美国预算谈判不确定性打压投资人信心

路透多伦多12月28日 - 加拿大主要股指周五收低,交投清淡,美国预
算谈判不确定性打压投资人信心.
    
    投资人聚焦华盛顿,因美国总统奥巴马和国会领导人在新年达成协议
限期前展开最后机会的一轮预算磋商.对在限期前可以达成协议的期望值
很低.
     
    多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌57.65点,或0.47%,收报
12,316.12点.本周下滑0.6%.
    
    金矿股引领原材料股下挫0.8%,金融股和能源股均跌0.5%.(完)

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