全球汇市: 12月24日止当周投机客增持美元净空仓--CFTC

中国能源：今年消费总量控制在约44亿吨标准煤，非化石能源比重提至14.3%--能源局
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透纽约12月28日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客增加美元空头仓位.
12月24日止当周,投机客持有的美元净空头仓位升至64.9亿美元,前一周为持有63.9亿美元净空头仓位.
投机客将欧元空仓从9,736口大幅削减至2,549口.
投机客对瑞郎多仓增加一倍多,升至11,435口,为2011年8月以来最高位.
在本月早些时候触及五年多来高位后,24日止当周日圆空仓连续第二周下降.日圆大幅下跌,兑美元在周五触及逾两年低位,因市场预期新一届日本政府将推动日本央行出台更有力的货币宽松举措.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
12月24日当周 12月18日当周
多头仓位 26,757 27,935
空头仓位 112,365 117,098
净仓位 -85,608 -89,163
欧元(125,000欧元为1口)
12月24日当周 12月18日当周
多头仓位 75,072 69,460
空头仓位 77,621 79,196
净仓位 2,549 -9,736
英镑(62,500英镑为1口)
12月24日当周 12月18日当周
多头仓位 74,466 79,375
空头仓位 37,145 51,339
净仓位 37,321 28,036
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
12月24日当周 12月18日当周
多头仓位 21,897 17,361
空头仓位 10,462 13,081
净仓位 11,435 4,280
加元(100,000加元为1口)
12月24日当周 12月18日当周
多头仓位 72,777 81,493
空头仓位 9,425 7,215
净仓位 63,352 74,278
澳元(100,000澳元为1口)
12月24日当周 12月18日当周
多头仓位 116,141 144,966
空头仓位 40,708 47,470
净仓位 75,433 97,496
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
12月24日当周 12月18日当周
多头仓位 27,425 31,830
空头仓位 12,686 17,600
净仓位 14,739 14,230(完)
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现汇报价：亚洲盘 欧洲盘 纽约盘 全部 (编译 王丽鑫; 审校 程琳)
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *200 5年 *3.0293% 续发附息国债 *2/16 *2/20 财政部 200 30年 *3.77% 新发附息国债 2/20 2/22 财政部 *100 91天 *2.5555% 贴现国债 *2/20 *2/22 财政部 *200 3年 周三招标 续发附息国债 *2/23 *2/27 财