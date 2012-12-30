全球汇市: 12月24日止当周投机客增持美元净空仓--CFTC

路透纽约12月28日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客增加美元空头仓位.

12月24日止当周,投机客持有的美元净空头仓位升至64.9亿美元,前一周为持有63.9亿美元净空头仓位.

投机客将欧元空仓从9,736口大幅削减至2,549口.

投机客对瑞郎多仓增加一倍多,升至11,435口,为2011年8月以来最高位.

在本月早些时候触及五年多来高位后,24日止当周日圆空仓连续第二周下降.日圆大幅下跌,兑美元在周五触及逾两年低位,因市场预期新一届日本政府将推动日本央行出台更有力的货币宽松举措.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

12月24日当周 12月18日当周

多头仓位 26,757 27,935

空头仓位 112,365 117,098

净仓位 -85,608 -89,163

欧元(125,000欧元为1口)

12月24日当周 12月18日当周

多头仓位 75,072 69,460

空头仓位 77,621 79,196

净仓位 2,549 -9,736

英镑(62,500英镑为1口)

12月24日当周 12月18日当周

多头仓位 74,466 79,375

空头仓位 37,145 51,339

净仓位 37,321 28,036

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

12月24日当周 12月18日当周

多头仓位 21,897 17,361

空头仓位 10,462 13,081

净仓位 11,435 4,280

加元(100,000加元为1口)

12月24日当周 12月18日当周

多头仓位 72,777 81,493

空头仓位 9,425 7,215

净仓位 63,352 74,278

澳元(100,000澳元为1口)

12月24日当周 12月18日当周

多头仓位 116,141 144,966

空头仓位 40,708 47,470

净仓位 75,433 97,496

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

12月24日当周 12月18日当周

多头仓位 27,425 31,830

空头仓位 12,686 17,600

净仓位 14,739 14,230(完)

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