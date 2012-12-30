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亚洲 | 2012年 12月 30日 星期日 14:24 BJT

全球贵金属: 12月28日SPDR黄金持仓未变?

路透12月29日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四持平.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减% SPDR 43,430,228.3 12月28日 43,430,228.3 12月27日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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