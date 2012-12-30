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亚洲 | 2012年 12月 30日 星期日 15:24 BJT

日本政经: 央行在通胀目标上需保持政策灵活性--央行总裁

路透东京12月29日 - 日本央行总裁白川方明对日本经济新闻称,若央行要采用新首相安倍晋三要求的通胀目标,则需维持货币政策灵活性,以应对此举带来的潜在风险.

白川方明称,假使央行设定通胀目标,也会避免"机械做法".其并称,政府实施经济刺激措施至关重要.

"机械性的追求通胀目标,可能产生反作用,破坏经济活动.比方说,如果油价飙升通胀抬头,我们就可能被迫收紧货币政策."

"另一方面,如果通胀在资产价格上涨的时候还是持低,就像最近欧洲和美国泡沫的情况那样,目前的宽松政策就可能助燃泡沫."(完) (编译 程琳; 审校 王丽鑫)

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