日本政经: 央行在通胀目标上需保持政策灵活性--央行总裁

中国能源：今年消费总量控制在约44亿吨标准煤，非化石能源比重提至14.3%--能源局
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透东京12月29日 - 日本央行总裁白川方明对日本经济新闻称,若央行要采用新首相安倍晋三要求的通胀目标,则需维持货币政策灵活性,以应对此举带来的潜在风险.
白川方明称,假使央行设定通胀目标,也会避免"机械做法".其并称,政府实施经济刺激措施至关重要.
"机械性的追求通胀目标,可能产生反作用,破坏经济活动.比方说,如果油价飙升通胀抬头,我们就可能被迫收紧货币政策."
"另一方面,如果通胀在资产价格上涨的时候还是持低,就像最近欧洲和美国泡沫的情况那样,目前的宽松政策就可能助燃泡沫."(完) (编译 程琳; 审校 王丽鑫)
路透北京2月20日 - 中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *200 5年 *3.0293% 续发附息国债 *2/16 *2/20 财政部 200 30年 *3.77% 新发附息国债 2/20 2/22 财政部 *100 91天 *2.5555% 贴现国债 *2/20 *2/22 财政部 *200 3年 周三招标 续发附息国债 *2/23 *2/27 财